Coupe d'Italie : l'AC Milan arrache sa qualification contre le Torino

Malgré le retour dans le onze, après sa longue blessure, de Zlatan Ibrahimovic, l'AC Milan n'a pas réussi à trouver le chemin des filets face au Torino ce mardi soir en huitièmes de finale de la Coupe d'Italie. La première période a été relativement dominée par les Turinois tandis que le deuxième acte était plutôt celui des Rossoneri, quand Zlatan Ibrahimovic, l'ancien Parisien, est sorti. C'est d'abord Rafael Leao qui s'est illustré en premier (50e).

Huit minutes plus tard, c'est Diogo Dalot (58e) qui se manquait. En fin de rencontre, Gigio Donnarumma a été exclu alors qu'il n'était même pas sur le terrain (73e). Finalement aucun des 22 acteurs n'a réussi à trouver la faille malgré les quatre minutes de temps additionnel. On allait donc participer aux prolongations. Les joueurs de Stefano Pioli dominaient toujours, mais ne parvinrent pas à marquer. Place donc à la séance de tirs au but. E à ce petit jeu, les Rossoneri l'ont emporte 5 à 4.