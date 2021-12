Manchester United : Ralf Rangnick espère le retour des cinq changements

Présent en conférence de presse, ce jeudi, le nouvel entraineur de Manchester United Ralf Rangnick (63 ans) s'est exprimé sur la situation sanitaire critique, actuellement traversée par l'Angleterre et de facto par la Premier League. Devant les journalistes, le coach allemand est notamment revenu sur cette règle des cinq changements autorisés qui avait été mise en place lorsque le Covid-19 avait fait son apparition. Une mesure maintenue par de nombreux pays malgré certaines améliorations sur le plan sanitaire, ce qui n'est plus le cas outre-Manche, de quoi interroger le tacticien des Red Devils.

La suite après cette publicité

«Nous sommes dans une situation similaire à celle d’il y a un an et demi, donc je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas comme il y a un an et demi. Pour autant que je sache, l’Angleterre est le seul pays d’Europe à n’autoriser que trois remplaçants. Les cinq remplaçants ont été mis en place lorsque le Covid a commencé, et je pense que c’était la bonne décision de le faire pour économiser l’énergie des joueurs, surtout s’ils viennent de se remettre du Covid. (...) Je pense que nous devrions sérieusement y réfléchir à nouveau. La plupart des joueurs y seraient favorables.»