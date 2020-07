OL : Lenny Pintor proche d'un nouveau prêt à Troyes

A l'OL, c'est l'embouteillage sur le front de l'attaque. Rudi Garcia ne manque pas d'options offensivement, que ce soit entre Memphis Depay, Moussa Dembelé, Bertrand Traoré, Jeff Reine Adelaide, Karl Toko-Ekambi, Tino Kadewere ou encore Maxwel Cornet. Dès lors, difficile pour les jeunes pousses lyonnaises de se faire une place au soleil.

C'est le cas de Lenny Pintor (19 ans). L'attaquant international tricolore U20, prêté la saison passée à Troyes en Ligue 2 (19 matches - 4 buts), va de nouveau être prêté. Et l'heureux club qui devrait l'accueillir n'est autre que... Troyes. Selon nos informations, le club aubois, content de sa première saison, entend bien lui offrir encore plus de temps de jeu cette saison. Si l'opération est en excellente voie (l'entourage du joueur, l'ESTAC et l'OL sont en discussion), tous les détails du prêt n'ont pas encore été ficelés. La prochaine vente du club au propriétaire de Manchester City pourrait toutefois retarder l'officialisation du prêt.