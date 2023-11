La compagne de Neymar dément une tentative de kidnapping de leur fille

Mardi, la presse brésilienne a révélé qu’un homme de 20 ans avait été arrêté après avoir cambriolé la maison des parents de Bruna Biancardi, la compagne de Neymar. Son père et sa mère auraient été menacés et ligotés. Alors que certains médias ont indiqué que l’homme aurait tenté de kidnapper la fille du joueur et de l’influenceuse, prénommée Mavie, il n’en serait rien. Bruna Biancardi est sortie du silence pour évoquer cet évènement traumatisant.

«Merci pour tous les messages d’affection. Je vais clarifier certains points sur ce qui s’est passé hier, évitant ainsi la propagation de fausses informations. L’affaire est déjà entre les mains des autorités compétentes et justice sera rendue. À ce jour, le délégué chargé de l’enquête a constaté qu’il s’agissait d’un vol de la résidence ! Les voleurs voulaient trouver des objets de valeur. Ce n’est une situation facile pour personne. Surtout pour une famille qui n’a jamais eu l’intention de voir sa vie exposée de cette manière. Enfin, nous demandons respect et discrétion pendant cette période très délicate. Des montres et bijoux ont été volés.» Absents, Neymar et sa compagne ont été très touchés par cet incident. Mais il n’y a jamais eu de tentative de kidnapping de leur fille.