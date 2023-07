Le Bayer 04 s’offre Granit Xhaka

La suite après cette publicité

Libre de tout contrat après sept saisons passées à Arsenal, le milieu de terrain suisse Granit Xhaka fait son retour en Bundesliga. En effet, l’international de la Nati (115 sélections, 13 buts) s’engage librement avec le Bayer Leverkusen, sixième du championnat allemand la saison passée et qualifiée pour la Ligue Europa. Le joueur de 30 ans rejoint donc l’équipe dirigée par Xabi Alonso et s’y engage jusqu’en juin 2027.

«Je connais la ligue sur le bout des doigts et je l’ai toujours observée depuis Londres. Le Bayer 04 est un club avec une histoire impressionnante et des objectifs ambitieux. Mais surtout, je le vois comme un club avec un grand avenir. Les discussions avec les responsables ont été énormément motivantes. On est ambitieux et on veut réaliser quelque chose - je me réjouis beaucoup des années à venir», a déclaré le principal concerné dans le communiqué du club allemand.

