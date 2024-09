Real Madrid : le nouveau complice de Mbappé est connu

Kylian Mbappé (25 ans) a rejoint le Real Madrid cet été. Le Français tente de s’adapter au mieux à son nouveau club et sa nouvelle vie. Ce vendredi, Sport en dit plus sur le sujet et explique qu’un joueur madrilène a pris sous son aile l’attaquant tricolore. Il s’agit de Brahim Diaz (25 ans). Le média espagnol explique que le Marocain est "le joueur le plus proche" de Mbappé dans le vestiaire merengue.

Les deux hommes sont très proches et se mettent souvent ensemble lors des exercices à l’entraînement. Ils partagent également des moments en dehors des terrains, eux qui ont mangé ensemble le mois dernier à Madrid. Après Achraf Hakimi au PSG, KM9 a trouvé un nouvel acolyte à Madrid.