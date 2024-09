PSG - Rennes : le réveil tonitruant de Bradley Barcola

La disette aura duré quatre petits matches. Depuis quatre rencontres, Bradley Barcola semblait avoir perdu cette petite étincelle qui avait fait si mal en début de saison. Auteur de 4 buts sur ses trois premiers matches de Ligue 1, l’international français (7 sélections, 1 but) était mué depuis quasiment un mois (le 1er septembre). Alors on commençait un peu à s’inquiéter du côté du PSG et les mots de Kylian Mbappé en conférence de presse résonnaient de plus en plus. «Je lui souhaite vraiment le meilleur. J’espère aussi que vous allez l’épargner parce qu’aujourd’hui c’est frais, c’est nouveau, donc c’est super, mais quand il aura des matches où il ne marquera pas, il ne faudra pas venir me poser les mêmes questions pour me dire que c’est un nul », confiait l’attaquant du Real Madrid. Que Kylian Mbappé se rassure, Barcola n’est pas un nul et il l’a prouvé ce vendredi soir.

La suite après cette publicité

Titulaire dans le couloir gauche de l’attaque parisienne face à Rennes, l’ancien joueur de l’OL, finalement crédité d’un 8,5 et élu homme du match par la rédaction FM, a rapidement retrouvé ses sensations et a fait vivre un véritable enfer à Leo Østigård, son adversaire direct. Discret dans les premières minutes du match, Barcola est monté petit à petit en puissance et a fini par se lâcher complètement à la demi-heure de jeu. Bien servi par Ousmane Dembélé dans une contre-attaque éclair, Barcola a fixé, Barcola a temporisé et Barcola a trouvé le chemin des filets d’un enroulé relâché dont il a le secret, laissant Steve Mandanda impuissant et trop court (1-0, 30e). Un but qui a gommé les quelques doutes dans sa tête.

À lire

La prestation affligeante de Rennes face au PSG

Un doublé qui fait du bien

Au retour des vestiaires, l’attaquant de 22 ans a passé la deuxième. Des dribbles, des déviations et des frappes redoutables qui ont contraint Julien Stephan à sortir Østigård (65e) complètement baladé par l’ancien lyonnais. Mais c’était trop tard. Avant ça, il s’était procuré deux grosses occasions. La première n’était pas passée loin. La seconde a fini sur le poteau de Mandanda mais a permis à Kang-In Lee de suivre pour placer sa tête dans le but vide (2-0, 58e). Et ce n’était pas terminé. Dix minutes plus tard, c’est encore une fois Barcola qui était à la réception d’un centre d’Achraf Hakimi pour le but du doublé (3-0, 68e). De quoi clôturer sa belle prestation du soir puisqu’il était remplacé dans la foulée de son but. Mais de quoi aussi passer seul en tête au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec 6 buts (devant Mason Greenwood et ses 5 buts). «C’est un très grand joueur, mais l’équipe reste le plus important. Chaque joueur est important. Mais je suis impressionné par son rendement, il est très fort techniquement. Je le vois à l’entraînement parce que je défends sur lui et ce n’est pas facile», a d’ailleurs confié après la rencontre Joao Neves à son sujet. Une pensée partagée par Kang-in Lee au micro de DAZN. «C’est un joueur fantastique, incroyable, les autres aussi comme Warren, Neves… Nous sommes une équipe très forte et on va aller en s’améliorant ».

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 16 6 15 5 1 0 20 5 8 Rennes 7 6 1 2 1 3 10 9

Quand il est dans cette forme, difficile d’arrêter Bradley Barcola. Et Luis Enrique peut se frotter les mains d’avoir un joueur de ce calibre dans son effectif. «Je ne connais aucun joueur qui soit parfait à chaque match… On parle d’un joueur d’une vingtaine d’année… il n’était pas nul la dernière fois et génial ce soir… Soyez un peu plus mesurés» a lancé le coach espagnol après le match. De son côté, le joueur n’a pas caché se sentir bien au PSG. «On a beaucoup donné, je me sentais bien aujourd’hui. J’ai donné ce que j’avais à donner, et je suis content du résultat. Je pense qu’on a beaucoup pressé, défendu ensemble, attaqué… Sur la fin, on était un peu plus fatigué donc on a concédé quelques occasions, mais on a fait un bon match. J’aime beaucoup les un contre un, donc quand j’ai de l’espace, je me sens à l’aise, je peux aller à fond, provoquer, tirer, faire des passes… L’absence d’un 9 libère de l’espace à tout le monde, on permute beaucoup», a confié le principal intéressé après le match. De bon augure donc à quelques jours du choc en Ligue des Champions face à Arsenal à l’Emirates Stadium. Les supporters parisiens peuvent se rassurer : Bradley Barcola est bien de retour et toujours aussi redoutable dans la finition sur ce début de saison. Mikel Arteta est prévenu, il faudra surveiller le côté gauche de l’attaque parisienne. Du côté de Rennes, la mission a été manquée et le Français ne pardonne pas.