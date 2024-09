PSG - Rennes : les notes du match

Tout réussit au Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Sans afficher un visage flamboyant, les Parisiens enchaînent les bons résultats et se montrent sérieux. Un alliage idéal pour lancer une saison, et la bande à Luis Enrique entendait bien poursuivre sur sa lancée ce vendredi soir en ouverture de la sixième journée de Ligue 1. Face au Stade Rennais, les coéquipiers de Bradley Barcola se devaient de l’emporter pour maintenir leur folle cadence face à des concurrents voraces (OM, Monaco) et pour préparer au mieux la rencontre face à Arsenal en Ligue des Champions ce mardi. Dans ce contexte, le technicien espagnol décidait d’aligner son équipe-type. De l’autre côté, Julien Stéphan en a fait de même avec son Rennes. Pourtant, rien ne s’est passé comme prévu pour les Bretons qui ont subi la loi du club de la capitale. Supérieur, ce dernier a imprimé un rythme imposant dès les premières minutes.

Largement dominateurs, les coéquipiers de Bradley Barcola se sont procurés les premières opportunités du match. Alors que Marquinhos a cru ouvrir le score avant d’être signalé en position de hors-jeu (3e), Ousmane Dembélé a fait du Ousmane Dembélé face à son club formateur. Trop puissant dans la percussion et extrêmement véloce, l’ailier droit s’est heurté par deux fois à son manque criant de réalisme (6e, 18e). Sur sa deuxième opportunité, l’ancien du Barça a d’ailleurs brillé pour son manque d’altruisme pour un Hakimi seul dans la surface. Le Marocain a finalement trouvé la barre sur l’action suivante et sur un service de Barcola (19e). La solution est finalement venue du joueur formé à l’OL. Trouvé par Dembélé sur la gauche, Barcola a fixé Ostigard avant d’armer une frappe enroulée et imparable (1-0, 30e). Malgré un manque de réalisme criant, le PSG est rentré aux vestiaires avec un avantage au score qui reflétait bien la rencontre.

Barcola régale, Lee impressionne

Au retour des vestiaires, les pensionnaires du Parc des Princes avaient toujours une certaine domination dans le jeu. Impliqués et appliqués, les hommes de Luis Enrique ont cherché à doubler la mise le plus rapidement possible. Et alors qu’Achraf Hakimi a vu son but être refusé pour une position de hors-jeu, le PSG a été mis à l’abri par Kang-In Lee. Servant Bradley Barcola qui a vu sa frappe puissante être repoussée par le poteau de Steve Mandanda, le Sud-Coréen était à l’affût pour inscrire le but du break d’une belle tête plongeante (2-0, 58e). Pas rassasiés à l’instar d’un Bradley Barcola au four et au moulin 61e, 64e), les Parisiens ont continué d’accélérer pour asseoir leur domination sur la rencontre. Et face à des Rennais poreux défensivement, le plan parisien s’est avéré être une franche réussite grâce à une superbe action qui a mené au doublé de Barcola. Lancé parfaitement dans la profondeur par Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi a tendu son centre vers le second poteau où rôdait l’insatiable néo-international français (3-0, 68e). Se dirigeant vers une victoire nette et sans bavure, le PSG s’est forcément reposé sur ses lauriers. Une baisse de régime qui a profité à Rennes.

Avec un Beraldo toujours aussi naïf et fautif de la main, le club breton a réduit l’écart sur penalty grâce à Arnaud Kalimuendo, formé à Paris (3-1, 75e). Asphyxiés par les coéquipiers de l’entrante virevoltant Albert Gronbaek, les Parisiens ont été sauvés à plusieurs reprises par un Matvey Safonov parfois peu académique (77e, 84e). Le SRFC pensait s’offrir une fin de match folle mais le but d’Alidu Seidu en fin de rencontre était refusé pour une main irréfutable (87e). Malgré ces frayeurs de fin de match, le PSG est reparti de cette rencontre avec les trois points d’une victoire logique. En forme, les coéquipiers d’un grand Bradley Barcola récupèrent la première place au classement et se préparent de manière optimale avant le choc face à Arsenal ce mardi à 21h en Ligue des Champions. De son côté, Rennes paye son match frileux et s’incline logiquement face à un PSG trop fort. Le Stade Rennais reste huitième.

L’Homme du match

- Barcola (8,5) : un festival. Voilà comment résumer le match du nouveau chouchou des Parisiens. Il a pourtant été discret en début de partie, mais après une première occasion dangereuse, où une faute de main était signalée (20e), l’ex-Lyonnais s’est lancé par une belle frappe enroulée et a fait énormément de mal à la défense bretonne en étant toujours dans les bons coups (37e, 39e, 57e, 61e et 67e). Il a même offert le deuxième but pour Lee, en décochant une lourde frappe du droit sur le poteau, suivi par le Sud-coréen. Avant de s’offrir le doublé pour glorifier sa superbe partie. Remplacé par Kolo Muani (69e), sous les applaudissements du Parc des Princes.

Paris Saint-Germain

- Safonov (5) : une grossière erreur de relance (22e), un bon arrêt devant Kalimuendo (44e) et un but encaissé sur penalty (75e). S’il n’a pas été académique dans ses sorties aériennes et dans ses arrêts, le Russe a fait le job, malgré quelques relances douteuses. Il aurait pu avoir une note plus faible si le but de Seidu avait été accordée, mais l’essentiel est assuré.

- Beraldo (4) : très peu en vue dans cette rencontre face à Blas et Assignon peu percutants, le Brésilien a pourtant manqué de sérénité en première période. Un beau tacle devant Gouiri à noter après la pause (54e). En revanche, on ne l’a pas vu monter sur les phases offensives et a été fébrile sur son côté. Il gâche d’ailleurs match par une main évitable en fin de partie, qui donnait un penalty, avant d’être fautif sur l’action de Seidu (87e), qui aurait pu faire but.

- Pacho (5,5) : également très peu sollicité, la recrue estivale a été très correcte aux côtés de Marquinhos. Deux interceptions à noter pour bloquer une attaque rennaise très peu dangereuse au Parc des Princes, malgré quelques difficultés pour lui dans la fin de match avec un placement parfois discutable.

- Marquinhos (6) : le capitaine parisien pensait rapidement ouvrir le score en début de match, rattrapé par un hors-jeu de Beraldo (5e). Il s’est montré efficace pour gêner Kalimuendo (44e) et a été solide durant toute la rencontre avec trois interceptions à noter. Remplacé par Skriniar (69e)

- Hakimi (7) : percutant en début de match, il aurait pu être passeur décisif d’entrée pour Marquinhos, signalé hors-jeu (4e). Il aurait pu s’offrir ensuite l’ouverture du score, mais son ballon heurtait la transversale (20e). Très présent offensivement ce soir et presque comme un quatrième attaquant, il s’est ensuite vu refuser un second but, avant d’enfin être décisif pour Barcola (68e). Seul bémol, un dégagement manqué dans la surface (23e).

- Ruiz (5,5) : placer devant la défense pour bloquer le danger adverse, l’Espagnol n’a parfois pas été rassurant (27e). Une reprise ratée à noter (36e), puis une frappe détournée par Mandanda (69e). Un match correct, mais loin de ce que l’on avait vu de lui depuis le début de saison. Remplacé par Mayulu (69e), auteur d’une bonne entrée.

- Joao Neves (7) : encore une fois, le jeune Portugais a montré qu’il était indispensable dans le milieu de terrain parisien. Auteur d’un gros travail sur le premier but de Barcola, il a également offert de sacrés caviars pour Dembélé et Hakimi, en plus d’une très grosse activité au milieu de terrain. Il a été dans tous les bons coups et a même tenté une belle frappe (32e).

- Zaire-Emery (5) : plus discret que d’habitude au sein du milieu parisien, le titi a eu plus de mal que ses partenaires avec beaucoup de fautes commises (4) et a même été averti. La fin de partie a été compliquée pour lui, puisqu’il est fautif sur une belle action de Kalimuendo (79e). Sans danger heureusement, mais WZE a manqué d’assurance.

- Dembélé (6,5) : Ousmane Dembélé a fait du Ousmane Dembélé. Une première occasion très bien amenée, mais il pêchait encore dans la finition (6e). Il manque encore une grosse occasion devant Mandanda, sur une action similaire (19e). Mais l’international français a su faire les bons choix quand il le fallait, en trouvant Barcola sur le premier but, avant d’être également impliqué sur le troisième but, en servant Hakimi. Avec un but, son match aurait pu être parfait. Remplacé par Mbaye (83e).

- Barcola (8,5) : voir ci-dessus

- Lee (7,5) : une très bonne passe pour Dembélé d’entrée (19e). Avant un bon mouvement pour servir Ruiz (36e). Bref, le Sud-coréen a souvent fait les bons choix et a fait preuve d’une belle adresse technique. Une frappe manquée (47e), mais il suivait bien la frappe de Barcola pour s’offrir le deuxième but de la partie. Un très bon match de sa part.

Stade Rennais

- Mandanda © (3,5) : pour son 543e match en Ligue 1, l’ancien portier de l’Olympique de Marseille a failli commencer sa rencontre par un but après seulement de deux minutes, mais le but de Marquinhos a été refusé pour un hors-jeu. Il a réalisé plusieurs belles parades, comme sur la frappe trop moule de Dembélé, qui avait le temps de mieux faire (7e) ou cet arrêt réflexe sur la tentative de Ruiz (61e). Il a été également sauvé par sa barre sur le tir de Hakimi (20e). Mais il s’est finalement incliné sur deux contre-attaques du PSG, conclues par Barcola (30e, 68e) et sur un but de Lee, en mode renard (58e).

- Østigård (3) : il y avait clairement un déficit de vitesse entre lui et les deux flèches parisiennes, Dembélé et Barcola. Sur ses duels face à l’ancien Lyonnais, il a alterné le bon (40e), les interventions très limites (43e), voire ratées comme sur l’ouverture du score où il recule beaucoup trop (30e). Sa soirée calvaire face Bradley Barcola continue au retour des vestiaires (57e ; 58e), avant sa sortie. Remplacé par Mikayil Faye (66e), qui perd le ballon qui va mener au troisième but parisien.

- Wooh (2,5) : une première mi-temps très compliquée pour l’international camerounais. Il est souvent mis à mal par le jeu dos au but de Kang-in Lee, et surtout, il perd le ballon dans le rond central au profit de Dembélé et Neves sur le but de Barcola (30e). Dans le second acte, il ne suit pas Lee, en mode renard des surfaces, sur le second but parisien (58e) et il est pris de vitesse par Hakimi sur le doublé de Barcola (69e). En retard, pas assez attentif, Christopher Wooh n’a pas vécu la meilleure soirée de sa carrière ce soir.

- Seidu (5) : sur quelques duels qu’il a pu avoir contre Ousmane Dembélé, le Ghanéen s’est montré plutôt à la hauteur (trois duels remportés sur trois disputés), même s’il est nettement pris dans son dos (18e). En seconde période, il lâche son marquage sur Barcola sur le but du break pour Paris (68e). Il pense donner encore un espoir à son équipe en fin de rencontre, mais son but est refusé par la VAR après une main de sa part (88e).

- Assignon (4) : il a beaucoup pris son couloir pour tenter d’apporter du danger offensivement et de combiner avec Blas, en vain. Derrière, il a été énormément frustré par un Bradley Barcola en jambes sur son côté. Il tarde d’ailleurs à revenir sur lui, sur l’ouverture du score (30e). Remplacé par Hans Hateboer (59e).

- Matusiwa (3,5) : ses quatre duels remportés sur six - notamment dans le domaine aérien - ne sauvent pas son match, où il n’a pas répondu à la qualité technique de l’entre-jeu parisien. Mais il aura néanmoins essayé, contrairement à Santamaria. Remplacé par Albert Grønbæk (78e)

- Santamaria (2,5) : il a tout simplement laissé le milieu de terrain du PSG dans un fauteuil, et en particulier João Neves, ne produisant aucun pressing et ne mettant aucune intensité dans ses interventions. Un match transparent. Remplacé par Glen Kamara (66e)

- Truffert (4) : face à Ousmane Dembélé, le piston gauche n’a pas été dépaysé, au contraire. Il a été plutôt correct défensivement, empêchant l’ancien joueur du Barça de faire la différence sur son côté droit. En revanche, il a eu plus de mal afin d’apporter des solutions devant. Remplacé par Mahamadou Nagida (78e).

- Blas (4) : sur la droite de l’attaque rennaise, il a mis à mal Lucas Beraldo en début de rencontre, comme sur cette action en première période où il récupère le ballon dans ses pieds, s’en va sur le côté droit et décroche une frappe complètement dévissée (27e). Il a été l’offensif rennais qui a le plus " posé " de problèmes à la défense parisienne, avec de bonnes intensions pour provoquer et accélérer, mais n’a pas su être décisif.

- Kalimuendo (5,5) : le joueur formé au Paris Saint-Germain n’a eu qu’une seule occasion à se mettre sous la dent dans les 45 premières minutes : une frappe trop mole après une belle passe de l’extérieur de Blas (44e). Son penalty transformé en seconde période, après une main de Lucas Beraldo (75e), sauve sa prestation ce soir au Parc des Princes.

- Gouiri (3) : l’ancien attaquant lyonnais s’est plus fait remarquer pour ses coups francs, mal tirés, et pour ses gestes désespérés que pour sa contribution offensive face à la défense parisienne, puisqu’il n’a tiré qu’une seule fois au but. Il a également eu pas mal de déchets techniques durant la rencontre (18 ballons perdus).