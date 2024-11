LdC : Club Bruges fait tomber Aston Villa, première victoire pour le Shakhtar

Avant les rencontres du soir et notamment ce PSG-Atlético de Madrid très attendu, deux matchs avaient lieu en début de soirée dont le coup d’envoi était donné à 18h45. L’occasion de voir Aston Villa, vainqueur de ses trois premiers rendez-vous dans cette C1, chuter sur la pelouse de Club Bruges (1-0). Moins dominateurs dans le jeu, les hommes d’Unai Emery ont même régulièrement subi dans cette rencontre et ont fini par encaisser un penalty gag transformé par Vanaken au retour des vestiaires (52e). Avec cette défaite, les Villans tombent à la 5e place tandis que les Belges sont désormais 20es.

En parallèle, le Shakhtar Donetsk enregistre son premier succès dans cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. À la Veltins-Arena de Gelsenkirchen (Allemagne), les Ukrainiens ont su retourner une situation qui ne leur était pas favorable. Menés par les Young Boys de Berne et un but signé Imeri (27e), ils ont rapidement égalisé par Zubkov (31e), avant de prendre un avantage définitif grâce à Sudakov (41e). Ce succès 2-1 permet au Shakhtar de grimper à la 26e place. En revanche, la situation devient alarmante pour le club suisse, 35e et toujours sans le moindre point au compteur.

Les résultats des matchs de 18h45 :

Shakhtar Donetsk 2 - 1 Young Boys de Berne : Zubkov (31e), Sudakov (41e) ; Imeri (27e)

Club Bruges 1 - 0 Aston Villa : Vanaken (sp 52e)