Athletic : Mauricio Pochettino a été approché par un candidat à la présidence

Le futur de Mauricio Pochettno au Paris Saint-Germain est très incertain. La cote de l’Argentin est au plus bas auprès des supporters franciliens et sa direction ne semble plus avoir une grande affection pour lui. Annoncé sur le départ, Pochettino serait dans le viseur de l’Athletic. La formation de Bilbao va bientôt organiser des élections présidentielles et visiblement elle a de l’ambition. En tout cas, El Correo confirme que le nom du coach parisien fait beaucoup parler.

Le journal basque révèle en effet que Ricardo Barkala, président du Port de Bilbao et candidat à la présidence de l’Athletic, s’est rendu récemment à Paris pour y rencontrer Pochettino. Barkala aurait indiqué que cette liste n’avait que pour but de connaître la disponibilité et les projets du technicien. À noter que l’homme d’affaires a également confirmé avoir coché les noms d’Ernesto Valverde et de Marcelino.