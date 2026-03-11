Bayern Munich : le match phénoménal du patron Michael Olise

Un match presque parfait. Hier soir, Michael Olise a enfilé son tablier pour nous cuisiner une prestation plus que savoureuse à déguster sans modération. Au menu, il y avait l’Atalanta Bergame. Une formation italienne dont les Bavarois, privés d’Harry Kane, n’ont fait qu’une bouchée puisqu’ils se sont imposés sur le score de 6 à 1. Si Mario Pasalic a sauvé l’honneur avec un but dans les arrêts de jeu (90e+3), la Dea a été cuite très rapidement. Stanisic (12e), Serge Gnabry (25e), Nicolas Jackson (52e), Jamal Musiala (67e) et Michael Olise (22e, 64e) ont été les buteurs de la soirée. L’international tricolore s’est d’ailleurs offert un doublé.

Il a également délivré une passe décisive sur le but de Gnabry. Bref, une soirée presque parfaite pour l’ancien joueur de Crystal Palace, qui continue de réaliser une saison exceptionnelle avec le Rekordmeister. En effet, il totalise actuellement 15 buts et 26 assists en 37 apparitions toutes compétitions confondues. Hier soir, le Français a donc encore frappé très fort. Il est logiquement salué de l’autre côté du Rhin. Nos confrères de Fussball Transfers lui ont donné la note de 1, ce qui est la note la plus haute en Allemagne. Idem pour Kicker, qui lui a déroulé le tapis rouge.

Olise met tout le monde d’accord

«Une prestation de classe mondiale, un véritable jeu de domination sur la défense de l’Atalanta. Il s’est procuré la première occasion, mais sa frappe a manqué de précision (4e minute), et son coup franc, pourtant bien placé, est passé au-dessus de la barre (7e minute). Il a ensuite tiré directement sur le gardien (8e minute). À la 22e minute, il a enfin trouvé le chemin des filets, et sa frappe dans le petit filet opposé était totalement imparable. Il a ensuite offert la passe décisive pour le troisième but. Après la pause, une superbe passe en profondeur a trouvé Musiala (56e minute), qui a inscrit un magnifique but enroulé pour porter le score à 5-0. Il a intelligemment écopé d’un carton jaune pour gain de temps, synonyme de suspension pour le match retour.»

Même note pour Bild, qui a été époustouflé. «Quel match incroyable d’Olise ! Il a raté une occasion en or dès le début. Mais ensuite ! Brillante réaction sur le corner avant le 1-0, il a servi Gnabry. Et à la 22e minute, premier but dans le plus pur style Robben : il a repiqué dans l’axe à l’entrée de la surface avant d’envoyer une frappe puissante du gauche dans le petit filet gauche – 2-0 pour le Bayern ! Deux minutes plus tard, une passe décisive tout en finesse pour Gnabry qui porte le score à 3-0. Et pour le 5-0, il a réitéré ce but digne de Robben, cette fois-ci en logeant le ballon dans la lucarne. Encore une prestation de classe mondiale. Il a pris un carton jaune pour gain de temps et est suspendu pour le match retour.»

Une arme pour le Bayern et la France

C’est peut-être la seule petite ombre au tableau, mais le Français sera assuré de jouer les 1/4 de finale si son équipe se qualifie. «L’excellent Michael Olise a écopé d’un carton jaune à la 77e minute pour avoir tardé à tirer un corner», a précisé Sky Germany. Volontairement pour purger sa suspension lors du retour alors que tout semble joué ? Le directeur sportif, Max Eberl, a assuré que ce n’était pas volontaire. Auteur d’une prestation XXL, Olise est aussi encensé. Le Figaro parle d’un «immense Olise», tandis qu’Eurosport évoque un «Olise en folie». Vincent Kompany a, lui, employé d’autres qualificatifs pour son joueur de 24 ans.

«Il est arrivé ici avec une mentalité qui lui donne la possibilité de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde. Il est très méticuleux dans tout ce qu’il fait. Je n’aime pas vraiment comparer les joueurs car ils sont différents, mais j’ai joué avec Kevin De Bruyne et j’ai eu la chance de le voir progresser, de ses débuts comme jeune joueur à son ascension au rang de superstar. Il avait cette obsession du détail. Michael l’a aussi. Mais ce n’est pas suffisant. Nous devons l’encourager à faire davantage, mais il est sur une très bonne voie.» Homme du match, Olise a confié : « c’était un très bon match et je me sens très bien. Personnellement, je pense avoir bien joué et avoir livré une prestation solide. Maintenant, ils doivent venir dans notre stade, alors nous y allons avec la même mentalité et nous essaierons de gagner à nouveau.» Sans lui, puisqu’il sera suspendu. Mais le Bayern Munich compte sur lui pour la suite. Didier Deschamps aussi.