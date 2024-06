Al-Nassr : la nouvelle terrible soirée de Cristiano Ronaldo !

Une nouvelle désillusion. Opposés à Al-Hilal, ce vendredi soir, Cristiano Ronaldo et Al-Nassr ont chuté en finale de la Coupe du Roi des Champions (1-1, 5-4 aux t.a.b.). Dans une rencontre entre les deux mastodontes du championnat saoudien qui s’est achevée à 9 contre 10 après les expulsions de David Ospina, pour une main hors de sa surface (56e), d’Ali Al-Buhayli (87e) puis de Kalidou Koulibaly (90e), Aleksandar Mitrovic avait d’abord montré la voie aux Bleu et blanc (7e) avant qu’Ayman Ahmed n’envoie les deux formations en prolongation (88e). Oui mais voilà, à l’issue d’une séance de tirs au but où Yassine Bounou aura brillé avec deux arrêts, les hommes de Jorge Jesus conservaient finalement leur titre, réalisant donc le doublé Championnat-Coupe.

Plus tôt dans cette soirée, le quintuple Ballon d’Or avait pourtant bien failli enflammer le King Abdullah Sports City Stadium d’un sublime ciseau, échouant sur le montant gauche du portier marocain (43e). En vain. Avec ce revers, l’ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid voit donc son compteur bloqué à un seul trophée depuis son arrivée à Al-Nassr. Vainqueur de la Coupe arabe des clubs champions en 2023, le club de Riyad a, en effet, échoué par deux fois à la deuxième place du Championnat, n’a pas dépassé les quarts de finale en Ligue des champions asiatique et a donc chuté en finale de Coupe face à son voisin de la capitale.

Une nouvelle saison contrastée pour CR7 !

Inconsolable au coup de sifflet final, l’international portugais (206 sélections, 128 buts) est alors resté un long moment au sol, consolé par certains membres du staff. Malgré un palmarès d’ores et déjà XXL, le natif de Funchal ne semblait, en effet, pas en mesure de digérer une saison blanche. Auteur de 44 buts et 13 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2025 du côté d’Al-Nassr pourra, malgré tout, se consoler en regardant cette nouvelle saison exceptionnelle sur le plan personnel. A noter, à ce titre, que l’attaquant portugais est devenu, lors de cet exercice 2023-2024, le meilleur buteur de l’histoire du championnat saoudien sur une seule saison, en 50 éditions.

Avec 35 réalisations en 31 rencontres, l’ex-buteur de la Juventus Turin a, en effet, détrôné le Marocain Abderrazak Hamdallah, auteur de 34 buts en 2018-2019, lui aussi avec Al-Nassr. Malgré ce nouvel échec, CR7 va désormais pouvoir se projeter sur l’Euro 2024 qu’il disputera avec le Portugal. Joueur le plus capé (205) et meilleur buteur (128) de l’histoire des sélections, le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions (2008, 2014, 2016, 2017, 2018) disputera son 6e tournoi continental en Allemagne. Pour rappel, les Lusitaniens croiseront la route de la Turquie, de la Géorgie et de la République tchèque au sein du groupe F.