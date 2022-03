Vladimir Poutine comparé à l'anus d'une baleine par un coach de D2 allemande

Le contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine marque encore l'actualité et le football est évidemment aussi lié à ce conflit. À travers le monde et notamment en Allemagne, le président russe Vladimir Poutine est notamment critiqué pour son choix d'avoir lancé une invasion sur l'Ukraine. Coach du FC Erzgebirge Aue en 2. Bundesliga soit la deuxième division allemande, Pavel Dotchev a critiqué avec véhémence la position de Vladimir Poutine et n'a pas manqué d'utiliser la métaphore animale : «je lis beaucoup, mais je ne savais pas du tout que la baleine bleue a un trou du cul d'un mètre en moyenne. Et ce n'est pas le plus grand trou du cul du monde.»

«Pour moi, ce qui se passe n'est pas normal, c'est une catastrophe. C'est incroyable ce qu'une personne provoque pour les gens. Ce qu'il fait, ça ne va pas du tout» a-t-il poursuivi. Comparant Vladimir Poutine a un anus, Pavel Dotchev rejoint Roman Zozulya parmi les acteurs du football ayant cartonné le dirigeant russe. Actuellement 17e de son championnat avec sept points de retard sur le barragiste, le Dynamo Dresde, malgré la victoire 1-0 contre Ratisbonne ce dimanche, Aue se dirige vers la relégation.