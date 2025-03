Brésil : à peine rentré au pays, Neymar enchaîne les polémiques

31 janvier 2025, Neymar est officiellement de retour à Santos, presque douze ans après avoir quitté le Peixe pour signer au FC Barcelone. Un événement XXL pour le football brésilien. Chez les supporters de Santos, c’est le plus beau cadeau que leur président pouvait leur faire, après le retour de l’équipe en première division. Pour le club, les retombées médiatiques et financières sont également énormes. Ce come-back retentissant ne touche pas seulement l’État de São Paulo puisque c’est tout un pays qui se réjouit du retour de son roi. Et pour la Série A, c’est un formidable coup de projecteur au niveau mondial. Enfin, pour le principal intéressé, le choix de revenir à Santos est l’option privilégiée pour retrouver sa place avec la Seleção.

La suite après cette publicité

Bientôt 1 mois passé à l’infirmerie

Arrivé d’Arabie saoudite hors de forme (absent pendant un an et blessé quelques matches après on retour), le natif de Mogi das Cruzes était forcément attendu pour ses premiers pas dans le championnat pauliste, avant de débuter en Série A. Sans surprise, ses premières prestations ont été peu convaincantes, la faute à une condition physique défaillante. « Ça n’a pas été le résultat que nous voulions, mais nous savons le match que nous avons fait… Nous sommes en train de nous améliorer, nous prenons des risques et nous cherchons notre meilleure version. J’ai confiance et foi dans ce groupe et nous sommes, par-dessus tout, le Santos FC », déclarait le joueur après une défaite face aux Corinthians en février pour atteindre ter les critiques. Pas très convaincant de la part d’un joueur qui n’avait pas trouvé d’autre excuse que de se plaindre du ballon du match. Ce qui avait même forcé son fabricant à répondre.

Pendant ce temps-là, alors qu’il débutait à peine avec Santos, Neymar était surtout annoncé… partant. Le joueur n’a signé qu’un bail de six mois et beaucoup estiment que Santos ne lui servira que de tremplin pour faire son retour en Europe. La presse catalane a même annoncé que son clan négociait en coulisses avec le FC Barcelone. Santos espère toujours le prolonger, mais le clan Neymar se refuse encore à confirmer son envie de rester plus longtemps au Peixe. Parler de départ pour un joueur fraichement arrivé, on a vu mieux. Pour en revenir au terrain, Neymar a finalement réussi à se montrer à son avantage. Il a disputé 508 minutes en 7 matches de Paulistão (environ 72 minutes par rencontre) et affiche un bilan de 3 buts et 3 passes décisives. De quoi lui permettre de refaire parler de lui.

La suite après cette publicité

Et des scandales sexuels

Le 6 mars dernier, un Dorival Jr en manque de leaders pour la Seleção annonce la liste des Auriverdes retenus pour les chocs face à la Colombie et l’Argentine . Et Neymar en fait partie. Un retour remarqué pour un joueur qui avait disputé son dernier match avec la Canarinha le 17 octobre 2023, jour de sa terrible blessure au genou. Mais très vite, le vent va tourner, car avec Neymar, un scandale n’est jamais loin. La star est blessée depuis le quart de finale du Paulistão face au RB Bragantino (3 mars), mais a été aperçue en train de faire la fête au Carnaval de Rio. Une scène qui rappellera certains souvenirs aux fans du PSG… Toujours est-il que le joueur a finalement dû déclarer forfait pour le rassemblement national, donnant raison aux sceptiques critiquant le choix de Dorival Jr d’appeler un joueur n’ayant même pas un mois de compétition dans les jambes pour deux matches importants comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Aujourd’hui, Neymar soigne d’ailleurs toujours sa blessure et Globoesporte annonce que le joueur va bientôt atteindre le cap du mois d’indisponibilité et qu’il ratera le premier match de Série A de son club face au Vasco da Gama de Dimitri Payet. Bientôt deux mois après son retour à Santos, l’ancien Parisien a donc déjà passé près de 50% de son temps à l’infirmerie. À cela, ajoutez d’autres scandales extrasportifs. Comme si cela ne suffisait pas, Neymar a été accusé d’avoir participé à une soirée durant laquelle il aurait invité pas moins de 20 prostituées… alors que sa compagne, Bruna Biancardi, était enceinte du deuxième enfant du couple. Et ce jeudi, une nouvelle information défraye la chronique au Brésil. L’escorte Nayara Macedo affirme être tombée enceinte après avoir des relations avec plusieurs hommes, dont Neymar. En attendant de démêler le vrai du faux, Neymar a déjà mis un sacré bazar au Brésil en même pas deux mois…