Le directeur sportif d'Everton démissionne

Le directeur sportif néerlandais Marcel Brands a officialisé sa démission de son poste à Everton dans un communiqué publié par le club. Arrivé chez les Toffees en mai 2018, le dirigeant batave était sous la pression des supporters en raison de la mauvaise période au niveau sportif du club, actuellement 16e de Premier League avec seulement 15 points pris en 14 journées de championnat.

«Cette décision a pris du temps et de la réflexion et a été l'une des plus difficiles à prendre dans ma carrière. Le conseil d'administration et moi-même avons convenu qu'il y avait une nette différence dans la vision et la direction de ce magnifique club et, dans cet esprit, la décision a été prise. Je tiens à remercier tous les membres du club avec lesquels j'ai travaillé en étroite collaboration au cours des trois dernières années et demie», a-t-il ajouté dans le même communiqué.