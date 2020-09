Dortmund : Sebastian Kehl met (encore) les choses au clair sur Jadon Sancho

Dossier récurrent depuis le début du mercato pour Manchester United, Jadon Sancho semblait être la priorité des Red Devils. Finalement, il ne devrait pas arriver cet été et rester dans la Ruhr. Le montant de 120 millions demandé par le Borussia Dortmund a sûrement calmé les ardeurs des pensionnaires d'Old Trafford. D'autant que Michael Zorc avait mis fin au feuilleton il y a plus d'un mois : « on compte sur Jadon Sancho. Il jouera pour nous la saison prochaine ».

Mais l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer semble ne pas avoir lâché, forçant Sebastian Kehl à mettre une nouvelle fois les choses au clair sur Sport 1 : « nous avons convenu que nous devions montrer une certaine attitude. Et 80 millions d'euros ne suffisent tout simplement pas pour un tel joueur. Il est ici et il restera ici. C'était une déclaration importante du club car nous avons une certaine responsabilité. Sans Jadon, cette équipe est moins forte ».