PSG : le message de Fabián Ruiz aux supporters de Naples

Après quatre ans à Naples, Fabián Ruiz a signé hier au Paris Saint-Germain pour un montant de 23 millions d'euros et jusqu'en 2027. Le milieu de terrain s'est exprimé sur Instagram pour remercier les supporters napolitains après tout ce temps passé chez les Gli Azzurri. L'international espagnol de 26 ans aura joué 166 matchs pour 22 buts et 15 passes toutes compétitions confondues avec le club de la région de Campanie.

« Fier d'avoir fait partie de votre histoire. C'est la devise qui m'a accompagné ces quatre dernières années à me battre pour le maillot Napoli. Vous m'avez appris qu'ici le football est bien plus qu'un sport, que vous vivez dans un monde spécial, différent, au-delà des quatre-vingt-dix minutes. Dès le premier jour, à la fois en tant que ville et en tant qu'équipe, vous m'avez accueilli comme l'un de vous et m'avez beaucoup aidé à grandir en peu de temps et il est difficile de résumer tout ce que j'ai vécu ici. J'ai toujours essayé de rendre la confiance que vous m'avez accordée en répondant sur le terrain, en me battant pour chaque ballon et en donnant tout à chaque match. En plus de vous les supporters, je tiens également à remercier tous mes coéquipiers, les entraîneurs, le staff technique et toutes les personnes qui font partie de ce club depuis ces années, pour votre aide et votre soutien. Nos chemins se séparent mais sachez que cela me remplit de fierté d'avoir fait partie d'un club avec autant d'histoire que le Napoli. »