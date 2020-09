Mason Greenwood et Phil Foden encore écartés de la sélection des Three Lions ?

Tous deux écartés du groupe des Three Lions après des écarts de conduite survenus en marge du match contre l’Islande début septembre, Mason Greenwood et Phil Foden n’ont depuis ce jour pas remis les pieds en équipe d’Angleterre. Et leur situation ne serait pas près de s’arranger d’aussitôt.

En effet, selon les dires du Telegraph, les deux jeunes milieux offensifs devraient être à nouveau écartés de l’équipe qui affrontera le Pays de Galles en match amical le 8 octobre prochain ainsi que pour les matches de Ligue des Nations contre la Belgique le 11 octobre et le Danemark le 14 octobre. Les erreurs de jeunesse coûtent décidément très cher à ces deux joueurs qui réfléchiront à deux fois avant de refaire celles-ci.