Newcastle : Eddie Howe se réjouit pour Bruno Guimarães

Interrogé ce lundi en conférence de presse avant le match de Premier League des Magpies face à Everton, le coach de Newcastle Eddie Howe a donné son ressenti sur sa nouvelle recrue Bruno Guimarães, qui a rejoint l'Angleterre dans les dernières heures du mercato. « Il y a toujours une période d'ajustement, même si vous avez déjà joué en Premier League. L'ajustement est plus important si vous venez d'une autre ligue , donc avec Bruno, nous devrons l'évaluer et décider à quelle vitesse nous le ferons rentrer dans l’équipe » a expliqué le technicien anglais qui évoquait l'intégration du milieu brésilien.

Le coach de 44 ans espère que l'ancien Lyonnais va apporter des qualités qui manquent cruellement à son milieu de terrain. « C'est certainement quelqu'un que nous aimons et nous avons envie de le voir jouer sous un maillot de Newcastle. Il va nous apporter de grandes qualités. Il a ce sang-froid et ce calme dont nous avons besoin dans notre milieu de terrain, donc je suis vraiment content de lui » a lancé Howe qui espère trouver avec Guimarães une stabilité pour permettre à son équipe, actuellement 19e de Premier League, d'assurer son maintien en fin de saison.

