Newcastle fait sauter la banque pour Bruno Guimarães

Deux ans après son arrivée à l'Olympique Lyonnais, Bruno Guimarães (24 ans) plie bagages. Le milieu de terrain des Gones prend la direction de Newcastle. Les Magpies, forts des ressources presque inépuisables de leurs nouveaux propriétaires saoudiens, n'ont pas hésité à mettre 42 millions d'euros, plus 8 M€ de bonus (4 M€ en cas de maintien en fin de saison et 1 M€ par saison pendant quatre ans en cas de maintien chaque année), sur la table pour s'offrir l'international brésilien (3 capes).

« L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain international brésilien Bruno Guimarães au club anglais de Newcastle pour un montant total *bonus compris de 50,1M€, ainsi que d’un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value. Les 8 M€ de bonus potentiels tiennent compte des performances de Newcastle lors des prochaines saisons et en particulier son maintien en Premier League, dès cette année. Par ailleurs, comme cela avait été conclu lors du transfert initial du Brésilien, 20% du montant total du transfert sera reversé à son ancien club, l’Athletico Paranaense », précise le communiqué de l'OL ce dimanche.

Alors qu'il se posait des questions sur une possible prolongation de contrat à Lyon (il était lié jusqu'en juin 2024), le départ de Juninho, acteur majeur de sa venue au Groupama Stadium, et l'offre XXL des Anglais (ils lui proposent un salaire quatre fois supérieur) ont changé la donne pour l'ancien n° 39 lyonnais.

Le champion olympique 2021, qui était également pisté par Arsenal, la Juventus et le Paris SG, découvrira donc la Premier League et St James' Park. Son nouveau manager Eddie Howe compte sur lui pour permettre aux siens, actuels 18es du championnat, de se maintenir parmi l'élite.

L'OL réalise une plus-value intéressante sur le Carioca, recruté pour environ 20 M€ en janvier 2020 à l'Athlético Paranaense (qui aura d'ailleurs droit à un pourcentage). Il perd néanmoins un titulaire indiscutable dans le schéma de Peter Bosz. À quelques heures de la fin du mercato hivernal.

