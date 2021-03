Mohamed Simakan va remplacer Dayot Upamecano à Leipzig !

La suite après cette publicité

En Allemagne, c'est carré. On est rigoureux. Et surtout, on ne perd pas de temps. Voici quelque temps maintenant, nous apprenions que le défenseur français du RB Leipzig, assez fraîchement appelé en équipe de France, Dayot Upamecano, allait rallier la Bavière et le Bayern Munich : « Dayot Upamecano (22 ans, RB Leipzig) jouera pour le FC Bayern Munich à partir du 1er juillet 2021. Le défenseur et le Rekordmeister se sont mis d'accord sur une coopération de cinq ans jusqu'au 30 juin 2026 ».

Par conséquent, il fallait au RBL lui trouver un successeur. Et quoi de mieux que la Ligue 1 pour venir faire ses emplettes ? Selon les informations de Sky, que nous sommes en mesure de vous confirmer, Leipzig va officiellement engager, dans les prochains jours, le défenseur de Strasbourg Mohamed Simakan. Le Strasbourgeois, qui peut autant jouer latéral droit que défenseur central, va s'engager pour une durée de cinq années, à compter de cet été.

Le club alsacien voit ainsi arriver dans ses caisses quelque 17 millions d'euros (bonus inclus) pour la vente de son défenseur qui fut pas mal sollicité dans le passé, notamment l'été dernier. En effet, le joueur était tout proche de quitter l'écurie française de Marc Keller pour rejoindre l'Italie et l'AC Milan. Finalement, ce mouvement ne s'est pas effectué et Simakan (20 ans), va découvrir un nouveau pays, l'Allemagne.

