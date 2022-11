CdM 2022 : TF1 présente ses excuses

La suite après cette publicité

La France a fini par s'incliner contre la Tunisie 1-0. Le but marqué par Antoine Griezmann dans les dernières secondes a finalement été refusé par la VAR, alors que l'arbitre avait déjà sifflé la reprise du jeu, puis la fin du match. Aussitôt après ce coup de sifflet final, TF1, l'un des deux diffuseurs avec beIN Sports, a lancé la suite de ses programmes, des publicités puis son magazine d'après-match. C'est à ce moment-là que les téléspectateurs ont appris que l'égalisation avait finalement été annulée.

Forcément, ce problème a largement été soulevé sur les réseaux sociaux puisque la chaîne a rendu l'antenne avant le véritable coup de sifflet final. « Après la remise en jeu des Tunisiens et que l’arbitre a sifflé la fin du match, TF1 a, comme pour tous les matchs, rendu l’antenne pour laisser place au Mag. Pendant ce laps de temps, un arbitrage vidéo a été demandé et le but tricolore refusé. Cette séquence a fait l’ouverture du Mag », s'est excusé TF1 dans un communiqué. « On était persuadé que c’était terminé, tout le monde rentrait au vestiaire, et puis ça s’est transformé, cette fin de match, en ça », a même ajouté Grégoire Margotton lorsqu'il a repris le direct durant l'après-match.