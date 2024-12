Comment l’arrivée de Kylian Mbappé a reboosté la Liga

C’est un constat qui était indéniable : depuis la fin du duel à distance entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur les pelouses espagnoles, la Liga avait perdu beaucoup de pouvoir médiatiquement. En plus de ces deux légendes, le championnat espagnol a aussi dû voir comment d’autres joueurs majeurs comme Neymar ou Luis Suarez ont fait leurs valises ces dernières années, laissant une Liga plutôt orpheline de vedettes. Ces dernières se concentraient ainsi en Angleterre notamment, ainsi qu’au PSG pendant une courte durée. Dans le même temps, et sans forcément que ce soit une conséquence de cet exode massif de stars, le spectacle sur le terrain était de moins en moins attractif, avec des équipes qui misaient sur des approches plutôt défensives et conservatrices, là où la Liga avait séduit les foules au début des années 2010 avec un bon nombre d’équipes plutôt tournées vers l’attaque.

Jusqu’à la saison 2020/2021, les audiences du championnat étaient d’ailleurs en baisse en Espagne ; signe que même au pays, la ligue locale perdait de l’intérêt aux yeux des fans. Puis, peu à peu, la tendance est repartie à la hausse, chez nos voisins ibériques comme à l’international. Et cette saison, la Liga semble avoir repris le trône de championnat numéro 1 en termes de popularité et de mise en avant dans les médias ou sur les réseaux sociaux. La rédaction Foot Mercato peut notamment constater que cette saison, les contenus liés au championnat espagnol sont bien plus consultés qu’auparavant. Forcément, l’arrivée de Kylian Mbappé y est pour beaucoup. S’il n’a pas encore convaincu tout le monde sur le rectangle vert, ses prestations sont suivies à travers la planète et ses fans comme ses détracteurs ne loupent pas une miette de ses performances sous la tunique merengue. Déjà extrêmement populaire et parmi les clubs les plus regardés au monde, le Real Madrid est encore monté d’un cran avec l’arrivée d’un joueur aussi clivant que médiatique.

Mbappé relance la Liga

Les chiffres ne mentent pas. L’an dernier, le Real Madrid avait une audience moyenne située entre 900.000 et 1 millions de téléspectateurs par match en Espagne - selon les sources - contre 1,5 million de téléspectateurs cette saison. Si les chiffres à l’international ne sont pas connus, il y a fort à parier que la progression est encore plus dantesque qu’en Espagne. Un coup de projecteur énorme pour le Real mais surtout pour le championnat espagnol, qui bénéficie clairement de la médiatisation et de la popularité du joueur, qui coïncide en plus avec d’autres facteurs qui participent ou participaient déjà à cette tendance exponentielle. La confirmation que Vinicius Jr et Jude Bellingham sont de véritables stars, l’apparition d’un joueur comme Lamine Yamal et un Barça de nouveau séduisant, le bon niveau d’outsiders comme l’Atlético de Madrid, Villarreal ou l’Athletic, le retour au premier plan de la sélection espagnole avec un groupe composé en majorité de joueurs de Liga et le retour d’une philosophie de jeu plutôt tournée vers l’attaque pour la plupart des clubs. Clairement, la Liga semblait déjà revenir en force avant l’arrivée du Bondynois, et sa signature à Madrid est la cerise sur le gâteau, en attendant qu’il soit au niveau attendu sur le pré.

Forcément, dans les bureaux de la Liga, on se régale. « La qualité du championnat était déjà très élevée, et avec lui, on monte encore un peu plus », expliquait le président du championnat espagnol Javier Tebas au moment de la signature du Français. Le sulfureux dirigeant sait surtout que l’arrivée de Kylian Mbappé dans un championnat où on compte déjà des Vinicius Jr, des Bellingham, des Lamine Yamal et des Pedri va le mettre plus que jamais en position de force avec les diffuseurs dans les négociations pour la vente des droits TV. Si la Liga avait réussi à limiter la casse et avait vu ses droits TV augmenter malgré les départs de Messi ou Cristiano Ronaldo, avec 1,5 milliard d’euros touchés par les clubs pro espagnols actuellement, Tebas sait qu’il va pouvoir négocier un plus gros montant en 2027…

Le retour de la Liga galactique ?

Tout ça, sans parler des partenariats commerciaux et la signature de nombreux sponsors que va signer la Liga grâce au Français, en plus des bénéfices directs pour le Real Madrid, alors que les maillots floqués du numéro 9 pullulent dans les rues espagnoles, mais aussi un peu partout aux quatre coins de la planète. La Liga peut aussi espérer un effet boule de neige provoqué par l’arrivée de Mbappé, avec des stars qui voudraient venir en Espagne pour se mesurer aux meilleurs joueurs de la planète dont le Français. Actuellement, la Liga compter 4 des 5 joueurs les plus chers de la planète selon Transfermarkt, et bon nombre de membres du top 20. Plusieurs joueurs qui sont déjà de véritables vedettes et qui devraient marquer la prochaine décennie comme Erling Haaland, Florian Wirtz ou Jamal Musiala pourraient ainsi être tentés de tenter l’aventure espagnole lors des prochains mercatos. De quoi "battre" la Premier League dans ce duel qui passionne tant Javier Tebas.

Un possible cercle vertueux qui dépendra aussi de certains facteurs, comme les prestations des clubs de Liga en Ligue des Champions, compétition phare pour mesurer les forces de chaque ligue. Habitué à aller loin dans sa compétition fétiche, le club de la capitale espagnole a besoin que ses acolytes blaugranas ou colchoneros commencent, de nouveau, à signer des beaux parcours. Si le Real Madrid peut être plutôt serein pour l’avenir financièrement parlant, le Barça devra régler ses soucis pécuniaires pour pouvoir re-candidater à une place au sommet de l’Europe, et ce même s’il peut s’appuyer sur une Masia très productive. Mais clairement, l’arrivée de Mbappé en Espagne a remis la Liga sur de bons rails…