Ligue des Champions : Thomas Tuchel dézingue l’arbitrage de Clément Turpin

C’est peut-être pour cela qu’il n’a pas voulu revenir au PSG, pour ne pas retrouver Clément Turpin tous les week-ends en Ligue 1. Sitôt après l’élimination du Bayern Munich hier en quart de finale de la Ligue des Champions (1-1 hier, 0-3 à l’aller pour Manchester City), Thomas Tuchel s’en est pris à l’arbitrage du Français, coupable selon lui d’avoir sifflé à tort et à travers des fautes contre son équipe. À l’entendre, on pourrait même croire que l’homme en noir a éliminé les Bavarois à lui tout seul, oubliant sans doute un cruel manque d’efficacité de son équipe dans les deux surfaces.

«Je suis fier de la prestation de mes joueurs qui n´ont pas grand-chose à se reprocher. Ils ont donné leur maximum en respectant à la lettre le plan de jeu que nous avions mis en place. Il nous a manqué un brin de réussite, de précision dans le dernier geste ou dans nos centres. À Manchester, nous avons été bons soixante-dix minutes et encore davantage ce soir (hier, ndlr). Au final, nous n’étions pas loin de City. Sur les deux rencontres, rien ne nous a été offert. Nous avons eu deux problèmes ce soir : l’arbitre et la pelouse, sinon, tout était ok», déplore le technicien.

Tuchel à propos de Turpin : «Je lui donnerais la note de 1/10»

Le Français s’est attiré les foudres de Tuchel. L’Allemand n’explique pas vraiment les raisons de sa colère mais on peut se douter qu’il enrage sur le carton rouge attribué puis enlevé à Upamecano en première période pour un hors jeu de Haaland au départ de l’action, puis un penalty pour une main du défenseur dans la surface. «Je lui donnerais la note de 1/10. Il a été en dessous de tout. C’est incroyable à ce niveau. Il a sifflé tout et n’importe quoi. Tout était contre nous. Au final, nous n’avons jamais été en possession d’inverser la tendance avec trois hommes contre nous. C’est un fait.»

Très remonté, l’ancien coach du PSG n’a même pas fini la rencontre sur son banc de touche. Averti rapidement dans la rencontre, tout comme l’un de ses adjoints en seconde période, il a fini par écoper d’un second avertissement et a terminé en tribune pour les dernières minutes. Même après le coup de sifflet final, il n’a pas réussi à baisser en température pour lâcher ce gros coup de gueule. Une colère démonstrative qui témoigne également de toute sa frustration après un match tendu sur la pelouse. Il ne faut pas oublier une chose. Manchester City était le plus fort dans cette double confrontation.