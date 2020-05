Le jour où Liverpool aurait pu s'offrir Cantona grâce à Platini

Véritable légende en Angleterre où il a marqué l'histoire de Manchester United après avoir évolué à Leeds United quelques mois, Eric Cantona aurait pu devenir le roi d'Anfield au lieu d'être celui d'Old Trafford. C'est ce qu'a raconté Graeme Souness, ancien manager des Reds de 1991 à 1994, dans des propos relayés par le Manchester Evening News lundi.

«Nous venions de jouer contre Auxerre en Coupe des Vainqueurs de Coupe. Après le match retour (remporté 3-0 par Liverpool après avoir perdu 2-0, ndlr), Michel Platini est entré dans nos salons et m'a dit "j'ai un joueur pour vous, c'est un vrai problème en France mais il est vraiment talentueux et serait parfait pour votre club". J'ai répondu : "écoutez, Michel, je me bats déjà pour éteindre des incendies dans le vestiaire (entre les joueurs) en ce moment, j'essaye de mettre à la porte certains éléments (nuisibles) qui résistent, je me bats contre un vestiaire. Une figure controversée est la dernière chose dont j'ai besoin"», a ainsi révélé Graeme Souness. Son règne au Royaume de Sa Majesté aurait-il été différent s'il avait signé chez l'ennemi Liverpool ?