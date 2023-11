PSG : Luis Enrique reste prudent pour Marco Asensio

En conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Auguste-Delaune pour y affronter le Stade de Reims dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique a donné des nouvelles de son attaquant et compatriote Marco Asensio, auteur de 2 buts et 1 passe décisive en début de saison en Ligue 1 avant de se blesser début septembre durant la trêve internationale avec la Roja.

«C’est vrai qu’il est sorti de l’infirmerie, il peut revenir dans le groupe, mais il faut qu’il retrouve une condition physique. On verra quand est-ce qu’il sera en mesure d’être compétitif de nouveau. S’il joue plus sur le couloir, alors il peut venir plus vers l’intérieur et générer une supériorité numérique. Sur le couloir gauche, avec son pied naturel, il peut faire des débordements vers l’extérieur. Il peut aussi ajouter de la supériorité entre les lignes, et il propose aussi une option différente en pointe.» Reste désormais à voir quand l’ancien Madrilène, encore absent du groupe pour Reims, refoulera les pelouses avec la tunique parisienne.