Médias : M6 ne diffusera bientôt plus les Bleus

Les Bleus sur M6, c’est bientôt terminé. Diffusée sur la sixième chaine et TF1, l’équipe de France n’aura plus qu’un diffuseur officiel. L’Équipe annonce en effet que TF1 est passée à l’action et va rafler la mise. Un contrat jusqu’en 2028 (tous les matches hors grands tournois) est d’ailleurs évoqué.

Pour rappel, TF1 et M6 se partagent les affiches des Bleus jusqu’en septembre seulement. En effet, après avoir revu leurs tarifs à la baisse (2,85 M€/match contre 3,5 M€) en mai dernier, les deux chaines avaient vu l’UEFA raccourcir leur contrat de diffusion (jusqu’à septembre). TF1 a donc sorti le chéquier pour avoir la bande de Deschamps en exclusivité et paiera une somme plus importante que le montant versé actuellement.