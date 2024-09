Ligue des Champions : pourquoi le nouveau PSG effraye l’Europe

Luis Enrique est un homme de défis. L’an dernier, le technicien espagnol n’a pas hésité à dire oui au Paris Saint-Germain après son expérience sur le banc de la Roja. Très rapidement, le club de la capitale a été séduit par le professionnalisme et l’exigence de l’ancien coach du FC Barcelone. Ce dernier n’a pas hésité à se séparer de Neymar et de Marco Verratti. Quand Kylian Mbappé a été envoyé dans le loft à la suite de son conflit avec la direction, notamment Nasser Al-Khelaïfi, il a arrondi les angles entre les différentes parties grâce à l’aide de Luis Campos. Par la suite, il n’a pas hésité à moins utiliser le Bondynois, qui était pourtant son atout offensif numéro un. Mais "Lucho" a toujours mis en avant la notion de groupe, plutôt que les individualités.

Alors que la rumeur enflait concernant le départ du Bondynois au Real Madrid, il avait promis que son équipe serait meilleure cette saison. Une fois le capitaine des Bleus parti à Madrid, il a réitéré son discours en début de saison. «Le leader de l’équipe, c’est le club, c’est le PSG. Les joueurs donnent le maximum et je n’ai aucun doute que nous serons plus solides en attaque et en défense. C’est un défi passionnant, de montrer que le foot est un sport collectif. C’est mon objectif ». Concernant les craintes après la perte du meilleur buteur de l’équipe, il a été très clair : « si quelqu’un marque 40 buts, on ne fermera pas les portes. Mais si on a quatre joueurs qui marquent 12 buts, ça fait 48 buts donc c’est encore mieux.» Luis Enrique veut tourner la page Mbappé et miser sur une force collective. Ce qui pour le moment fonctionne plutôt bien.

Le PSG intrigue

En effet, les champions de France sont invaincus en Ligue 1 après 4 journées. Le tout avec une équipe rajeunie, plus équilibrée et avec 9 buteurs différents. Bradley Barcola (4 buts), Ousmane Dembélé (3), Kang-in Lee, Randal Kolo-Muani (2), Marco Asensio, Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz (1) ont tous trouvé la mire. Le danger peut donc venir de tous les côtés et non plus d’un joueur, qui cristallisait l’attention de tous. Malgré la perte de Kylian Mbappé, ce PSG new look est bien parti et inspire une certaine crainte chez nos voisins européens, tous impatients de voir ce que Paris a dans le ventre en Ligue des champions. En Allemagne, Tobias Feldhoff, journaliste pour Fussball Transfers, nous confie à ce sujet : «le PSG est vraiment impressionnant jusqu’à présent. Bradley Barcola semble être libéré maintenant. Il est toutefois difficile d’anticiper sur leur niveau en Europe.»

En Italie, le Corriere dello Sport évoque aussi le renouveau parisien. «Mbappé… Qui? KyLian a dit au revoir à Paris mais sur le terrain, personne ne semble regretter le champion, qui a rejoint le Real Madrid. Le PSG, en effet, a dominé tout le monde lors des quatre premières journées de Ligue 1, marquant 16 buts et se catapultant, pour changer, au sommet du classement de son jardin, la Ligue 1 (…) La planète PSG n’est plus centrée sur Mbappé mais il y a beaucoup d’autres étoiles qui brillent sous la Tour Eiffel. Parmi elles, il y a aussi Fabian Ruiz, buteur contre Brest, et parmi les grands protagonistes du triomphe espagnol lors des derniers Championnats d’Europe. L’ex du Napoli n’a pas eu un passé heureux avec Luis Enrique mais le coach a dû reconsidérer son avis en le qualifiant de “l’un des meilleurs joueurs de son équipe”.»

Une équipe qui impressionne

En Angleterre, The Athletic s’est aussi penché sur le sujet. «En l’espace de deux saisons, la composition de l’effectif actuel du Paris Saint-Germain a radicalement changé. De grands noms sont partis et 20 nouveaux joueurs sont arrivés. Cet été, l’afflux de nouveaux venus a été moins important que lors de la grande refonte qui a marqué le début de l’ère Luis Enrique en 2023, mais il n’en a pas été moins important en raison du départ de Kylian Mbappé. Son départ a soulevé de nombreuses questions, dont certaines ne sont toujours pas résolues et pourraient finalement nécessiter une comparution devant un tribunal. Jusqu’à présent cette année, il ne semble pas y avoir de problèmes de dépendance persistants. Après 4 matches de Ligue 1, les champions de France affichent un bilan de 100% de victoires et une moyenne de quatre buts par match. Ils comptent déjà plusieurs buteurs différents. Bradley Barcola est en tête avec quatre buts et Ousmane Dembélé, a déjà marqué trois buts. »

The Athletic ajoute : «le PSG a fait évoluer son effectif vers une vision plus jeune et plus durable, ce qui s’est reflété dans son recrutement. Lors de la première journée de la saison, lorsque le PSG a battu Le Havre 4-1, il a aligné sa plus jeune équipe professionnelle de son histoire (22 ans et 192 jours en moyenne). Outre un recrutement plus jeune, le PSG a mis l’accent sur des joueurs capables d’occuper plusieurs postes. C’est l’objectif affiché de Luis Enrique qui cherche à faire évoluer son équipe sur le plan tactique et à améliorer les rotations de poste et la domination de la possession (…) Il y a de la polyvalence dans la ligne d’attaque du PSG. Cela se traduit par l’arrivée remarquable de Désiré Doué, qui peut jouer dans tellement de rôles offensifs qu’il semble négligent de le qualifier simplement d’attaquant. L’aile gauche est désormais le domaine de Barcola et avec Dembélé comme titulaire solide sur le flanc opposé, ils formeront le cœur de l’attaque. Tous deux ont bien commencé la saison.»

Luis Enrique, le boss

Le média britannique conclut ainsi : «Marco Asensio et Lee Kang-in sont deux autres joueurs qui peuvent s’intégrer à n’importe quel poste en attaque, y compris en tant que numéro 9. Randal Kolo Muani, recruté pour une grosse somme l’été dernier, complète l’attaque. Attendez-vous à voir tous ces joueurs alterner non seulement entre le onze de départ et le banc, mais aussi entre les différents postes au cours des matchs. C’est la façon de faire de Luis Enrique.» Un sujet qui a également été traité en Espagne par Marca, qui a décortiqué la méthode Luis Enrique. La publication ibérique explique qu’il a été à l’origine de nombreux changements, notamment au niveau des infrastructures. Il a fait installer par exemple un écran géant à côté du terrain d’entraînement. Tout cela plaît au PSG, qui est à fond derrière son entraîneur.

«C’est lui le patron», a d’ailleurs confié un employé du PSG à Marca. Le média espagnol a ajouté sur ce point précis : «ce que Luis Enrique aime le plus au PSG, c’est qu’il a le sentiment de pouvoir construire quelque chose de nouveau à partir de zéro. Il a eu la liberté de donner une continuité au groupe, de repartir davantage par le bas et de travailler à construire les stars. Il sent qu’il possède un pouvoir impossible à obtenir dans une institution comme le Barça.» Impliqué, "Lucho" pose chaque jour un peu plus sa patte sur le PSG. Un club où il se sent bien et où il veut réussir le défi de faire oublier le départ de KM9. Pour cela, il compte notamment sur Ousmane Dembélé. Le Parisien explique qu’il a beaucoup échangé en privé avec Dembouz, en lui assurant qu’il ne lui manquait que des buts pour figurer parmi les meilleurs du monde.

Bradley Barcola étonne

En Espagne, Marca craint d’ailleurs beaucoup Dembouz avant le choc en C1.«Girona fait ses débuts en Ligue des Champions ce mercredi face à un PSG sans Mbappé, mais non moins dangereux pour autant. Comme le Barça, ils ont fait le plein de victoires en Ligue 1. Avec le départ de Kylian et donc sans ces 40 buts ou plus que le Français a marqué en moyenne, Luis Enrique a clairement indiqué qu’à partir de cette saison, ses attaquants devaient marquer plus et se partager les buts. Ils ont marqué au total 16 buts, tout en encaissant trois en quatre journées. Sans Gonçalo Ramos, blessé pour trois mois, le club a passé son tour sur le mercato et a décidé de miser sur Kolo Muani comme seul 9 pur. Marco Asensio s’impose cependant comme la première option comme un faux 9, mais l’entraîneur souhaite aussi que des joueurs comme Barcola ou Dembélé améliorent leurs stats.»

Le média ibérique ajoute : «la vérité est que Luis Enrique a continué à travailler avec Dembélé et cela porte ses fruits. Il en est à trois buts et trois passes décisives en quatre matchs et 235 minutes. L’entraîneur lui a demandé d’économiser quelques dribbles et de tirer davantage. Dembélé, qui a également marqué avec la France lors de cette dernière pause, était un pari de Luis Enrique lui-même, qui n’a pas hésité à le qualifier de "meilleur ailier du monde" la saison dernière, après avoir versé 50 millions au Barça de Xavi. Ousmane faisait partie de la nouvelle stratégie du club visant à récupérer les footballeurs français. Cette campagne continue d’être la signature la plus remarquée de l’Asturien, puisque dans cette campagne, avec le départ de Mbappé, le club a choisi d’embaucher des jeunes moins connus mais qui n’avaient aucun doute sur le projet. Dans une équipe avec une moyenne d’âge de seulement 23 ans et après le départ de Kylian, pour Luis Enrique, le rôle que joue Dembélé en guidant les jeunes joueurs avec le reste des vétérans est également important.»

La menace Dembélé

Pour Marca, il a tout pour récupérer «le trône laissé vacant par Mbappé». Idem pour notre confrère de Fichajes.com, Juan Carlos Navarro. «Le joueur le plus dangereux doit être Dembélé», nous a-t-il avoué. Relevo voit plutôt un collectif qu’un joueur capable de faire oublier la star des Bleus. «Oui, Kylian Mbappé est parti, mais le PSG de Luis Enrique s’annonce comme un dur à cuire. Les Parisiens ont été merveilleusement renforcés par João Neves et Désiré Doué, deux perles destinées à devenir des joueurs de haut niveau en peu de temps, et ils ont l’un des projets les plus stimulants d’Europe, avec beaucoup de jeunes talents qui ont déjà eu beaucoup de succès comme Nuno Mendes, Barcola ou Vitinha. »

Relevo poursuit : «sans Mbappé, l’équipe pourrait être plus adaptable au style de Luis Enrique, et même si elle perd beaucoup de buts et de détermination (sans Mbappé, ndlr), le PSG sera probablement plus compact et résilient. Reste à savoir qui comblera l’absence de Mbappé du côté des buteurs. La saison dernière, Gonçalo Ramos et Kolo Muani ont été bien en deçà des attentes, et la Ligue des Champions exige que des joueurs apparaissent dans les moments chauds, et c’est ce que le PSG devra résoudre. Une équipe jeune et, dans de nombreux cas, qui doit démontrer son niveau en Ligue des Champions, mais avec un talent et une personnalité.» Tout le monde aura de premiers éléments de réponse ce soir à 21 heures face à Girona.

