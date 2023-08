Francfort a rejeté la première offre du PSG pour Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

Après qu’un accord ait été trouvé entre le PSG et Randal Kolo Muani, le club de la capitale a transmis une première proposition comprise entre 60 et 70 M€ à l’Eintracht Francfort. Oui mais voilà, selon les dernières informations de RMC Sport, cette offre n’a pas convaincu les dirigeants allemands, qui espèrent entre 80 et 90 millions pour son attaquant.

Un refus allant dans le sens des récentes déclarations de Markus Krösche, directeur sportif de Francfort. «Randal a encore un contrat de quatre ans. La situation n’a pas changé. Randal a encore un contrat de quatre ans, il a effectué sans se blesser la préparation estivale, et est prêt pour le début de la saison (…) Au final, c’est nous qui décidons. On a le contrôle de la situation et en conséquence, c’est une situation assez détendue de notre point de vue». Malgré tout, le PSG n’a pas dit son dernier mot et une deuxième offre devrait prochainement arriver.