Montpellier signe un gardien de but bosnien

Après les départs de Matis Carvalho et Bingourou Kamara fin juin, Montpellier a commencé sa reprise avec seulement deux gardiens de but dans le groupe professionnel. Mais le douzième de Ligue 1 la saison passée n’a pas attendu longtemps pour annoncer sa troisième recrue estivale, en la personne du portier bosnien Belmin Dizdarevic (21 ans). L’international des Dragons (1 sélection) vient donc concurrencer Dimitry Bertaud, de retour progressif d’une rupture des ligaments croisés, et Benjamin Lecomte, numéro 1 attendu dans les buts de l’équipe de Michel Der Zakarian.

«Le Président Laurent Nicollin l’avait évoqué lors de la conférence de presse de reprise, c’est désormais officiel : le gardien de but bosnien Belmin Dizdarević s’est engagé ce jour avec le MHSC. Joueur au gabarit imposant (1m89 // 80 kg), ce portier au profil plutôt moderne compte déjà 48 matchs avec l’équipe fanion du FK Sarajevo en championnat bosnien, dont 15 lors du dernier exercice. International U21 régulier, Belmin compte aussi une sélection en équipe A de Bosnie Herzégovine. Son profil de joueur à fort potentiel a séduit les dirigeants montpelliérains, très heureux de l’accueillir», peut-on lire dans le communiqué du MHSC.

