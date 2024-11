Liga : Majorque confirme contre Valence et reste européen

Pour le compte de la 15e journée de la Liga, le Valence CF se déplaçait sur la pelouse de Majorque dans un duel attendu. Le club che était premier relégable avant son déplacement dans les îles Baléares, huitième après 14 journées et capable de se hisser provisoirement dans les places européennes en cas de victoire. Sans son attaquant kosovar Muriqi, suspendu en raison de son rouge écopé à Las Palmas la semaine passée, le RCD Majorque a concédé l’ouverture du score sur un penalty transformé par Luis Rioja après la demi-heure de jeu (1-0, 32e).

L’attaquant espagnol a ensuite vu son homologue canadien Larin inscrire le but égalisateur dans le temps additionnel de la première période (1-1, 45+3e). Trois minutes après son entrée en jeu, le Majorquin Prats, trouvé par l’ancien Lyonnais Darder, a donné l’avantage à dix minutes de la fin du temps réglementaire (2-1, 81e). Au classement, le vainqueur Majorque gagne trois places provisoires et intègre le top 5 du classement. Valence, avec deux matches en moins, reste premier relégable du championnat ibérique et pourrait même occuper la place de lanterne rouge en cas de victoires de l’Espanyol (hôte du Celta) et le Real Valladolid (recevant l’Atlético).