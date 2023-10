Manchester Utd - Brentford : les compositions officielles

A l’occasion de la 8e journée de Premier League, Manchester United accueille Brentford (coup d’envoi 16h, un match à suivre en direct sur FM). Les deux équipes sont malades et veulent se relancer avant la trêve. Les Reds Devils, 10es avec 9 pts, traversent un moment délicat avec seulement trois victoires en championnat et surtout deux défaites en Ligue des champions dont la dernière à domicile contre Galatasaray (2-3). 14e, Brentford ne va pas mieux avec seulement une seule victoire en sept journées et sept points au compteur.

La suite après cette publicité

Erik Ten Hag fait face à une cascade de blessures (Shaw, Martinez, Wan-Bissaka, Reguillon, Malacia), ce qui le force à bricoler derrière avec une charnière Evans-Maguire. Lindelof va évoluer à droite avec Dalot à gauche. Amrabat retrouve un poste de récupérateur avec Casemiro. Devant, Hojlund est soutenu par Mount, Bruno et Rashford. Côté Brentford, Thomas Frank opte pour un 3-5-2 avec une attaque bien connue pour les amateurs du foot français Mbeumo-Wissa. Roerslev et Hickey vont animer les côtés alors que le Norvégien Ajer sera l’homme de base de la défense.

Les compositions officielles :

Manchester United : Onana - Lindelof, Maguire, Evans, Dalot – Casemiro – Amrabat – Mount, Bruno Fernandes, Rashford – Hojlund.

La suite après cette publicité

Brentford : Strakosha – Collins, Ajer, Pinnock – Roerslev, Jensen, Norgaard, Janelt, Hickey – Mbeumo, Wissa.