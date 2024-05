PL : Newcastle condamne presque Burnley, Nottingham Forest respire

En Angleterre, cela devient une petite habitude sur cette fin de saison. La semaine passée, Newcastle officialisait la descente de Sheffield United en Chammpionship en infligeant un 5-1 cinglant aux Blades. Ce samedi, les Magpies avaient Burnley sur leur route. 19es, les hommes de Vincent Kompany avaient absolument besoin d’une victoire à domicile pour entretenir leurs maigres espoirs de maintien. Et devant un Turf Moor écœuré, Newcastle a roulé sur son adversaire en ne lui laissant aucun répit. Alors que Callum Wilson avait ouvert le score à la 19e minute (0-1), Burnley a cédé juste avant la pause sur deux réalisations de Sean Longstaff (35e) et Bruno Guimaraes (40e).

Au retour des vestiaires, la bande à Eddie Howe a continué sa mission destruction et le canonnier Alexander Isak y est allé de son but (0-4, 55e) pour permettre aux siens de grimper à la sixième place. La réduction de l’écart d’O’Shea en fin de rencontre n’a rien changé (1-4, 87e). Avec cette défaite, Burnley compte cinq points de retard sur le premier non-relégable, Nottingham Forest, qui s’est imposé ce samedi à Sheffield (1-3). À deux journées de la fin, cette victoire des Trees, acquise grâce notamment à un doublé de Callum Hudson-Odoi, leur offre un joli bol d’air. Dans la dernière rencontre de 16h outre-Manche, il n’y a pas eu de vainqueur entre Brentford et Fulham (0-0).

Les matches de 16h en Premier League :