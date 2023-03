Manchester United vole au secours de Bruno Fernandes

La suite après cette publicité

Les critiques ont été dures à l’encontre de Bruno Fernandes suite à la déroute de Manchester United face à Liverpool en Premier League dimanche dernier (défaite 7-0 à Anfield). L’attitude du capitaine mancunien durant la rencontre a notamment heurté les fans des Red Devils. A tel point que le port du brassard à l’avenir a été discuté. Mais pas pour le coach Erik ten Hag, qui a confirmé que le milieu portugais restait le capitaine de l’équipe.

« Oui, définitivement, il effectue une saison brillante. Il est l’une des raisons de notre classement. Personne n’est parfait, tout le monde doit apprendre, lui comme moi. Je suis vraiment heureux d’avoir Bruno Fernandes dans mon équipe et qu’il soit le capitaine, quand Harry Maguire n’est pas sur le terrain », a-t-il lancé en conférence de presse. Rappelons en effet que le capitaine en temps normal est Harry Maguire, mais que sa mise à l’écart a poussé Ten Hag à choisir le milieu portugais, dont l’impact sportif était toujours jugé intéressant.

L’humiliation de Liverpool est désormais passée par là et cela remet beaucoup de choses en doute dans l’esprit des Mancuniens. S’ils n’ont pas été solidaires dans la défaite, et Bruno Fernandes le premier, ils l’ont été en conférence de presse. Présent aux côtés de son entraîneur, Marcus Rashford a lui aussi défendu son partenaire. « J’adore jouer avec Bruno, comme vous pouvez l’imaginer. Pour un attaquant, c’est un joueur parfait avec lequel évoluer », a-t-il commencé à dire.

« Je pense qu’il a toujours été un bon leader pour nous, même quand il n’était pas capitaine. Il a aidé les autres joueurs à être également de meilleurs leaders. Car on ne peut pas être organisé avec le capitaine comme unique leader. Je n’ai rien à dire de négatif sur Bruno. Comme le dit l’entraîneur, personne n’est pas parfait. (…) Je suis à 100% derrière Bruno. Et en tant qu’équipe, on se doit de le soutenir, car c’est un joueur fantastique. » Fin du concert de louanges. Opposés au Betis Séville en Ligue Europa jeudi, les Red Devils auront l’occasion d’oublier le traumatisme d’Anfield avec un match à enjeu. Une nouvelle déconvenue les plongerait par contre définitivement dans le doute.