Brésil : Marquinhos annonce la victoire face à l’Argentine

Argentine-Brésil, le classique sud-américain est de retour, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Et le Brésil est remonté à bloc, puisqu’il n’a plus gagné sur le sol argentin depuis 2009. Le défenseur central du PSG Marquinhos est passé en conférence de presse pour annoncer la couleur : la Seleçao vient pour gagner.

« On se prépare de la meilleure des manières. Maintenant, c’est à notre tour de gagner, ça fait longtemps qu’on n’a pas gagné. Ce ne sera pas facile, rien n’est acquis sur le terrain. Il va falloir se battre sur le terrain, il faudra être au meilleur de notre forme techniquement, physiquement et mentalement. C’est la préparation qu’il nous faut. Les temps sont différents pour les deux équipes, mais pour nous, ce ne sera jamais un match comme les autres. Brésil-Argentine ne sera jamais un match amical, juste un match de qualification. Ce sera toujours une finale de championnat, un grand derby pour nous. C’est la mentalité, la motivation, l’énergie, et je suis sûr que l’adversaire ne fera pas exception. Il faut être prêt à faire un grand match et, si Dieu le veut, remporter cette victoire », a lancé Marquinhos.