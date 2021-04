Jeux Olympiques : l'Equipe de France dans le dernier chapeau

Cet été, l'Équipe de France va retrouver les Jeux Olympiques, 25 ans après sa dernière participation à Atlanta en 1996. Ramener une médaille ne sera pas simple pour Sylvain Ripoll et ses joueurs car les Bleus ont été placés dans le chapeau 4, le dernier, en compagnie de l’Australie, de l’Arabie Saoudite et de la Roumanie.

La France tombera forcément sur une tête de série (Japon, Brésil, Argentine et Corée du Sud), une équipe du 2e chapeau (Mexique, Allemagne, Honduras et Espagne) et du 3e pot (Égypte, Nouvelle-Zélande, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud). Le tirage au sort aura lieu mercredi prochain à Zurich. Si les Bleus se trouvent dans cette situation délicate, c'est justement parce que l'organisation définit la hiérarchie des équipes en se rapportant aux performances des 5 dernières olympiades.