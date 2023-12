JT Foot Mercato : le PSG va dynamiter le mercato !

Le PSG cherche ses futures pépites

Le Paris Saint-Germain qui va encore se montrer actif sur le mercato ! Le club de la capitale a déjà ciblé sa priorité pour la prochaine fenêtre des transferts, il s’agit de la défense. Selon RMC Sport, les nombreuses blessures dans ce secteur ont obligé les décideurs du club à prendre cette décision. Avec l’absence longue durée de Presnel Kimpembe, toujours pas de retour et les blessures à répétition de Marquinhos depuis le début de saison, les champions de France en titre veulent vite agir. Si aucun nom n’a filtré pour le moment, on rappelle que Leny Yoro, le défenseur lillois de 18 ans, a tapé dans l’œil de Luis Campos comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur Foot Mercato. La défense n’est pas le seul secteur à renforcer. Depuis plusieurs semaines, le nom de Gabriel Moscardo revient avec insistance dans les travées du Parc des Princes. Selon nos informations, le club de la capitale aurait même déjà formulé une offre à hauteur de 22 M€ aux Corinthians pour le milieu défensif de 18 ans. Interrogé sur une possible arrivée du Brésilien, Luis Campos a répondu au micro de Canal+ : «le PSG est obligé d’être informé de tous les grands talents dans le monde. Mais rien n’est encore signé.» Dans le sens des départs, Hugo Ekitike ne devrait pas terminer la saison dans la capitale française. Selon le London Evening Standard, Crystal Palace est toujours sur le coup. Un autre club, plus huppé, a coché le nom d’Ekitike. Il s’agit de West Ham. Les Hammers sont à la recherche d’un buteur supplémentaire. Enfin, la bonne nouvelle du jour, c’est la prolongation imminente du crack Warren Zaïre-Emery. Selon nos informations, l’accord est total entre les parties. L’accord est déjà acté verbalement et il n’y aura désormais plus qu’à communiquer officiellement. La date revêt d’ailleurs une grande importance. Dans le but de lui faire signer un contrat de 5 ans, le PSG doit attendre les 18 ans de son joueur, qui les aura le 8 mars prochain.

Le Bayern Munich prévient les prétendants de Mathys Tel

Mathys Tel est en train d’exploser cette saison au Bayern Munich malgré la forte concurrence d’Harry Kane en attaque. Mais selon Sky Sports Germany, le Français est courtisé par plusieurs clubs en Europe qui veulent lui donner encore plus de temps de jeu. Dans les clubs intéressés, on retrouve Manchester United. Arsenal, Tottenham et Newcastle. Il y aurait eu des prises de renseignement sérieuses, visant à enrôler le joueur sous forme de prêt notamment. Mais le principal concerné a dit non, puisqu’il souhaite rester à Munich. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le club bavarois, l’attaquant veut s’imposer chez le Rekordmeister !

Les officiels du jour

Zlatan Ibrahimovic fait son grand retour à l’AC Milan ! Cette fois, ce n’est pas en tant que footballeur. Il revient en tant que conseiller spécial de l’actionnaire majoritaire, à savoir RedBird. C’est d’ailleurs la société américaine qui a officialisé la nouvelle. Le club de Besiktas traverse une mauvaise période après sa défaite face à Fenerbahçe (3-1). Du coup, le club turc a décidé de trancher dans le vif comme il l’a annoncé dans un communiqué officiel. Ainsi, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal et Jean Onana ont été exclus de l’effectif en raison de mauvaises performances et d’incompatibilités au sein de l’équipe. Avant de jouer l’Euro 2024, l’équipe de France va se préparer avec une série de matches amicaux. Et les Bleus affronteront l’Allemagne le samedi 23 mars prochain au Groupama Stadium à Lyon.