José Mourinho dévoile son ambitieux projet pour l'AS Roma

José Mourinho avait prévenu. Dès son licenciement de Tottenham le 19 avril dernier, le technicien portugais avait indiqué qu'il souhaitait retrouver un banc au plus vite, lui qui avait très mal vécu d'être au chômage pendant onze mois après son départ de Manchester United. Ainsi, le 4 mai dernier, soit quinze jours après la fin de son aventure chez les Spurs, l'AS Roma annonçait son arrivée pour trois ans à partir de la saison 2021-22. Deux mois après cette annonce, Mourinho a été présenté aux médias ce jeudi.

En italien, il a commencé par quelques remerciements. «Je veux et dois remercier les fans car la réaction à ma signature a été exceptionnelle, j'ai tout de suite eu ce sentiment de n'avoir rien fait pour ça et je me suis tout de suite senti redevable car l'accueil était passionnant et je dois remercier les fans. Je dois remercier le club de sa confiance, mais la façon dont les supporters m'ont reçu à Rome et avant était fantastique (...) Je remercie les Friedkins de m'avoir choisi».

Objectif n° 1 : remettre la Roma d'aplomb

Puis il est entré dans le vif du sujet. «Nous avons une grande ambition et nous voulons construire un avenir digne de l'histoire de ce club, même si cela prendra du temps. Je sais ce que je veux et ce qu'ils m'ont demandé de faire, le projet est clair. L'héritage est lourd, le club a un passé fantastique et nous voulons construire un bel avenir. Ce que veulent les propriétaires, c'est une situation durable à l'avenir et je veux y contribuer, avec une grande passion. Nous ne sommes pas ici en vacances, nous sommes ici pour travailler».

Le Portugais doit régler divers problèmes en priorité. «Mon contrat dure 3 ans et on ne peut pas échapper au fait qu'on n'a pas gagné ici depuis longtemps. Comment se fait-il que la Roma se soit retrouvée à 16 points de la quatrième place ? Pourquoi 29 points de retard sur l'Inter ? C'est la question à laquelle je dois répondre pour faire du bon travail (...) La Roma n'a pas gagné depuis longtemps, mais ce n'est pas une obsession pour moi. Cela dit, 16 points de retard sur la Ligue des champions, c'est trop».

Un groupe dont il attend beaucoup

Il poursuit : «il faut du temps. "le temps" était le mot clé dans mon entretien avec les dirigeants. Bien sûr, nous serons heureux si nous pouvons accélérer le processus (...) Promettre les titres est trop facile, mais avant tout il faut s'assurer du bon travail, les titres en seront la conséquence. La Roma ne veut pas de succès à court terme, elle veut atteindre le sommet et y rester au fil des ans».

José Mourinho est donc déjà au travail. «Mon premier objectif est de faire connaissance avec le groupe avec lequel je vais travailler, la connaissance est fondamentale. On ne peut pas changer les choses quand on ne les connaît pas. Ce sont des principes fondamentaux qui ne sont pas négociables. Aujourd'hui, nous aurons la première séance d'entraînement et les joueurs comprendront comment nous travaillons. Et c'est très simple, il faut que ce soit à 100%».

Des renforts au mercato pour le Special One

Ensuite, il a évoqué le jeu. «Nous avons une idée de ce que nous devons faire, mais nous devons étudier un schéma qui met tous les joueurs à l'aise. En ce moment, il est beaucoup plus difficile de définir un système et il faut avoir la capacité de changer. La culture tactique est devenue très complexe»,a-t-il confié, avouant qu'il comptait mettre Nicolo Zaniolo dans les meilleures dispositions. Mais l'effectif romain devrait encore bouger.

« En ce qui concerne le marché, je peux dire que nous travaillons pour avoir une équipe compétitive », a assuré le directeur général Tiago Pinto. Mourinho, lui, a insisté sur un point : «je n'ai parlé à aucun joueur. Vous pouvez penser que c'est vrai ou pas, mais c'est le cas. Je parle avec les propriétaires, avec Pinto et c'est tout». Rui Patricio devrait tout de même arriver à la demande du coach prêt à relever cette mission périlleuse.

Une revanche à prendre

«Je suis plus mature maintenant qu'avant, mais mon ADN ne change pas. Au fond, je suis toujours la même personne (...) Le prochain défi est toujours le plus important de ma carrière. À mon avis, le football italien est en bonne santé et on le voit pendant l'Euro. Presque tous les joueurs de l'équipe nationale jouent en Italie. Cela dit, si le football italien veut encore s'améliorer, nous devons tous ensemble faire quelque chose de plus». L'occasion aussi pour lui de faire taire ses nombreux détracteurs et ceux qui disent qu'il n'est plus un grand entraîneur.

«Je suis l'entraîneur de la Roma, je ne veux plus rien être d'autre. Il y a beaucoup à faire. Si on peut donner quelque chose de plus au football italien, tant mieux. Je vais tout faire pour défendre mon équipe, je veux m'amuser et je n'essaierai pas de créer des problèmes. Je suis victime de ce que j'ai fait et du regard que les gens portent sur moi. J'ai remporté 3 titres avec Manchester United et tout le monde pensait que le travail était un désastre. Ce qui pour moi est considéré comme un désastre, est loué s'il est réalisé par d'autres». S'il n'a toujours pas sa langue dans sa poche, Mourinho est prêt à se lancer dans ce nouveau défi où nombreux sont ceux qui l'attendent au tournant.