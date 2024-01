CdF : Feignies-Aulnoye - Montpellier reporté

La neige ne fait pas que des heureux, surtout dans le Nord de la France. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’Hexagone a été touché par une vague de neige, obligeant même la levée de la vigilance orange dans 20 départements ce matin. Un épisode neigeux qui va également toucher le monde du football, et notamment la Coupe de France, dont les 16es de finale sont prévus ce week-end. Si la Fédération Française de Football n’a pas encore communiqué, l’Entente Feignies-Aulnoye Football Club vient d’annoncer le report de la rencontre prévue au stade Léo Lagrange à Maubeuge ce samedi face à Montpellier (17h30).

«Au vu des conditions climatiques et de la neige qui de nouveau tombée cette nuit, le match entre l’EFAFC et Montpellier sera remis à une date ultérieure. Nous devrions avoir la nouvelle date durant la journée. Nous vous la communiquerons dans la foulée», peut-on lire dans le communiqué du club nordiste. «Jouer ce match dans ce contexte aurait été dangereux pour les joueurs et les spectateurs", a confié vice-président Patrick Lecomte au média local», a même déclaré le vice-président du club hôte, Patrick Lecomte, au micro de France Bleu Nord. La nouvelle date n’a pas encore été communiquée.