Algérie : Amine Gouiri nie toute discussion avec la FAF

Dans un entretien accordé à la télévision nationale, le président de la FAF (Fédération Algérienne de Football) Djahid Zefizef a confirmé des discussions pour attirer dans ses filets l’attaquant du Stade Rennais Amine Gouiri (22 ans), actuellement international Espoirs français (24 sélections, 11 buts). « Nous sommes également en discussion avec Amine Gouiri. Pour autant, dans son cas, rien n’est encore décidé », a brièvement expliqué le dirigeant du football algérien.

Néanmoins, le principal intéressé, présent en conférence de presse avant d’affronter les Girondins de Bordeaux pour les 32es de finale de la Coupe de France samedi soir (20h45), a nié toute discussion avec l’instance algérienne, et ce, malgré les propos du dirigeant : « ah, bah même moi je n’étais pas au courant. Vous me l’apprenez. Non (le choix n’est pas arrêté). Pour l’instant, je suis en équipe de France Espoirs. » De quoi calmer les ardeurs de Djahid Zefizef, qui avait déjà annoncé le choix de Houssem Aouar de représenter l’Algérie alors que ce dernier n’avait pas donné officiellement son accord.

