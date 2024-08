Rennes-OL : le constat lucide de Pierre Sage

Ce dimanche soir, l’OL n’a vraiment pas démarré sa saison de Ligue 1 sous les meilleurs auspices. Sur la pelouse de Rennes, les Gones ont été surclassés face à des Bretons plus incisifs (3-0). Les visiteurs peuvent nourrir plusieurs regrets et peuvent avoir l’impression de s’être sabordés avec une grossière erreur de Moussa Niakhaté et un penalty raté de Georges Mikautadze. Un score net et sans bavure qui n’a pas forcément inquiété le défenseur sénégalais, qui a fait son mea culpa à l’issue de la rencontre. Au micro de DAZN, l’entraîneur lyonnais, Pierre Sage, a également livré une analyse assez lucide :

La suite après cette publicité

«On a eu des tournants qu’on a mal négociés. On a encaissé deux buts sur un coup franc détourné et une erreur. Je sentais qu’on était dans ce qu’on voulait faire pourtant et le score était sévère. On voulait continuer comme ça en seconde période, puis on a raté le penalty et psychologiquement, ça a été très dur. Et on a pris un troisième but logique. On était organisés pour densifier l’axe. On a été insuffisamment agressifs et on n’est pas assez montés. J’ai une attitude assez dynamique sur le côté et l’autre levier, ce sont les changements. Ce qui me gêne ce soir, c’est qu’on a pas tous joué pour l’équipe. On n’a pas le droit d’abandonner l’équipe. Je me devais d’être positif.» Il faudra faire mieux samedi prochain contre Monaco (17h).