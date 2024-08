Rennes - OL : Moussa Niakhaté fait son mea culpa

Pour sa première dans un match officiel avec l’Olympique Lyonnais, Moussa Niakhaté est totalement passé à côté de son match. Bousculée à tous les étages, la recrue la plus chère de l’histoire du club rhodanien a raté beaucoup de choses à l’instar de sa passe à destination de Lucas Perri. Une transmission trop courte qui a mené au deuxième but de Rennes, quelques secondes après l’ouverture du score. Conscient d’avoir raté ses débuts sous ses nouvelles couleurs, le défenseur central de 28 ans a fait son mea culpa au micro de DAZN à l’issue de la rencontre :

«Je pense qu’on a bien démarré le match. Mais on se prend le but sur un coup franc malchanceux. Mais ce qui nous tue, c’est le deuxième but et mon erreur. C’est un but qui vient quelques secondes après le premier et qui vient d’une erreur individuelle. Je ne crois pas que cela vienne de la tête, c’est juste mon erreur. On est mieux rentrés en seconde période. On s’est procurés des opportunités et on savait que le troisième but serait capitale. Après, il y a ce penalty et il se passe beaucoup de choses. Honnêtement, je pense que le facteur, c’est mon erreur. Il faut que je revoie le match. Il fallait aller les chercher. Tout n’est pas à jeter dans le match mais quand tu fais des erreurs aussi capitales, c’est plus compliqué. Il faut rester positifs. On est un grand club et on a hâte d’être à la semaine prochaine. On garde la tête haute et on apprend de ses erreurs.»