OL : Rayan Cherki fait toujours craquer Manchester United et l’Angleterre

Entre Rayan Cherki et Manchester United, c’est l’histoire d’un rendez-vous manqué. Tout a d’ailleurs commencé en 2019. C’est à ce moment-là qu’a eu lieu le premier date entre eux. À cette époque-là, les Mancuniens avaient un crush pour celui qui était considéré comme le futur grand espoir des Gones. Brillant dans les catégories jeunes du club rhodanien, le joyau lyonnais avait tapé dans l’œil des scouts de Man U, bluffés par ses nombreuses qualités, notamment sa technique dévastatrice balle au pied. Ils l’avaient ainsi observé à plusieurs reprises avant d’aller au-delà du simple intérêt. Comme révélé par nos soins à cette époque-là, les pensionnaires d’Old Trafford avaient noué des contacts très sérieux avec l’entourage du footballeur né en 2003.

La suite après cette publicité

MU a fait une offre à Cherki en 2019

Ils avaient même formulé une offre pour Cherki, qui avait visité les installations de l’écurie anglaise avec certains proches nous a-t-on fait savoir. Mais le natif de Lyon avait préféré rester au sein de son club formateur, avec lequel il avait signé son premier contrat professionnel dans la foulée. Six ans plus tard, l’international U21 tricolore va de nouveau croiser le chemin de Manchester United. Cette fois-ci, ce sera sur le pré puisque l’OL va affronter les Red Devils en 1/4 de finale de l’UEFA Europa League. L’occasion pour le footballeur âgé de 20 ans de se rappeler au bon souvenir de MU. Un club qui ne l’a jamais vraiment oublié. Certains médias assurent d’ailleurs que le club de Sir Jim Ratcliffe serait toujours dans la course à la signature du Français.

La suite après cette publicité

C’est le cas du Manchester Evening News qui indique qu’il est dans les petits papiers de Man U. Une information que nous ne pouvons pas vous confirmer. Mais ce qui est sûr, c’est que la côte de Cherki continue de grimper de l’autre côté de la Manche depuis sa performance magistrale avec les Bleuets en amical face aux Espoirs Anglais au mois de mars. Le Lyonnais avait régalé avec un but et deux assists qui avaient récompensé son festival. Il n’en fallait pas plus pour affoler les fans de football et les médias britanniques, tous tombés sous le charme du Lyonnais sous contrat jusqu’en 2026. Du côté de Liverpool, où les Reds suivent son cas, tout le monde l’attend. À une cinquantaine de kilomètres, Manchester United aura un regard privilégié sur lui à l’occasion de la double confrontation en C3.

Une cote qui grimpe en Premier League

Ruben Amorim pourra se faire son propre avis en direct. Certains scouts, qui ont suivi les récentes sorties de l’OL et notamment celles de Cherki, ont eux déjà quelques éléments de réponse. Ce qui est sûr, c’est que le joueur de 21 ans ne se prend pas la tête malgré les attentes qu’il suscite en Angleterre à l’approche de ce choc. Samedi après la victoire face au LOSC, le Français, qui avait inscrit le but de la victoire; a été très clair. «On est prêts. On attend ça depuis longtemps, ça va être un match d’homme. Il va falloir aller à la guerre et on va tous prendre nos responsabilités (…) Je prends ça comme si c’était un match normal. Je n’ai peur de personne, qu’ils m’attendent ou qu’ils ne m’attendent pas, ça sera la même chose quand ils viendront ici.» Une sortie qui n’est pas passée inaperçue en Angleterre, où on attend avec impatience de voir le Frenchy à l’œuvre comme nous l’explique Salim Baungally, journaliste spécialiste de la Premier League.

La suite après cette publicité

«Cherki a été encore plus observé en Angleterre depuis les Jeux Olympiques. Il a participé à la compétition sous les ordres de Thierry Henry, qui en parlait beaucoup en plus. Donc tout ça a un peu titillé certains journalistes qui ont continué de le suivre. Désormais, on en parle régulièrement en Angleterre. C’est un nom qui en France est souvent évoqué pour des transferts, notamment dans des clubs de Premier League. Ici, c’est la BBC qui en parle le plus, tout comme certains journaux. Il est beaucoup plus regardé qu’il ne l’était avant. Son jeune âge intéresse, tout comme son talent. Les journalistes anglais ont changé de regard sur lui.» Sur une bonne dynamique cette saison, le Français ne fait pourtant pas encore l’unanimité en Angleterre. «Ce qui ralentit certains clubs, c’est qu’il est considéré comme un numéro 10 et de moins en moins de clubs jouent avec un 10» nous a-t-on fait savoir. Le polyvalent Rayan Cherki aura l’occasion jeudi soir de mettre tout le monde d’accord. Il faudra être au rendez-vous cette fois-ci !