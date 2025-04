OL : Matic et Fonseca encensent Ruben Amorim

Demain soir, l’OL va accueillir Manchester United en 1/4 de finale aller de la Ligue Europa. Un match spécial pour Nemanja Matic qui a joué pour les Reds Devils. En conférence de presse, le Serbe est revenu sur son aventure à Man U. «Représenter Manchester a été un plaisir. J’ai été très fier de porter ce maillot pendant cinq ans. C’est là que tu réalises à quel point ce club est légendaire, surtout lors des tournées de pré-saison, quand tu vois des supporters aux quatre coins du monde. Je garderai toujours United dans mon cœur, mais demain je serai en mission et je ferai mon travail. (…) J’ai passé de très bons moments à Manchester. J’ai toujours tout donné pour cette équipe. Quand je repense à mon passage là-bas, je garde surtout de très bons souvenirs.» Demain, il va retrouver d’anciennes connaissances, notamment l’entraîneur Ruben Amorim, qu’il a croisé comme joueur au Portugal du côté de Benfica.

«Quand on jouait ensemble, je ne savais pas qu’il deviendrait coach. Il était très talentueux et intelligent sur le terrain. Il était toujours le joueur le plus optimiste dans le vestiaire. Quand il a commencé à entraîner à Braga, j’ai regardé quelques matchs de son équipe. On a tous vu qu’il avait du potentiel, qu’il avait tout pour devenir un bon coach. Il a fait de grands progrès en peu de temps. Je suis très content pour lui. Quand je suis arrivé à Benfica, il m’a beaucoup aidé. C’est toujours beau de voir un ancien coéquipier réussir dans ce rôle. C’est difficile de dire ce qu’il va se passer pour lui. Il a le bon profil : un jeune entraîneur avec beaucoup d’énergie. Il a besoin de soutien. En Premier League, si tu n’es pas à 100 %, les autres équipes te punissent. C’est un championnat très exigeant. Mais étape par étape, il peut faire de grandes choses.» Mais Matic, qui l’apprécie beaucoup, espère qu’il ne réussira pas face à l’OL lors de la double confrontation. Idem pour Paulo Fonseca, très admiratif de son compatriote portugais. «Nous avons deux matches à jouer, et je connais très bien le style de Ruben. C’est un entraîneur difficile à déstabiliser. Il va falloir être équilibrés sur l’ensemble des deux matches. Bien défendre sera essentiel si on veut se créer des occasions. Nous avons travaillé à la fois défensivement et offensivement. Contre une équipe dirigée par Ruben, il faut une concentration maximale.» L’OL sait quoi faire !