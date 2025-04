OL - MU : Ruben Amorim sort du silence après la polémique André Onana

L’accueil d’André Onana à Lyon, demain, s’annonce explosif. Cette semaine, le portier camerounais avait accordé un entretien au cours duquel il affirmait que Manchester United était bien "supérieur" à l’OL. Cette séquence n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd puisque Nemanja Matic a violemment taclé le portier des Red Devils, ce mercredi, à la veille du 1/4 de finale de C3 entre Lyonnais et Mancuniens. «Quand on est l’un des pires gardiens de l’histoire de Manchester United, on fait attention à ce qu’on dit», a chargé le Serbe, avant que son homologue ne lui réponde.

Présent à son tour en conférence de presse ce soir, Ruben Amorim n’a pas pu éviter les questions sur cette polémique. Mais pour lui, elle suscite l’indifférence totale au sein de son groupe. «Demain, ça n’aura aucune importance. Si tu lis la citation complète d’Onana, c’est un peu différent. Sa première phrase, c’est "Lyon est une très bonne équipe". Je pense que parfois, les joueurs ou les coachs n’écoutent pas les déclarations intégralement, et ça peut donner ce genre de malentendu. Je connais aussi Matic, c’est un très bon gars et ce sera un match normal», a déclaré le Portugais. De quoi éteindre la polémique.