La réponse humiliante d’André Onana à Nemanja Matic

Le bras de fer se poursuit entre André Onana et Nemanja Matic. Ce lundi avant le quart de finale aller de Ligue Europa entre l’Olympique Lyonnais et Manchester United qui se tiendra demain, le gardien des Red Devils avait été incisif envers le club rhodanien qu’il n’a pas considéré comme un adversaire très dangereux : «je pense que nous sommes bien meilleurs qu’eux. Nous connaissons tous l’importance de ce match, nous irons là-bas avec la mentalité de la victoire, ce n’est pas notre meilleure saison, mais nous avons encore quelque chose à gagner et nous le ferons c’est une belle équipe. Nous connaissons certains d’entre eux, mais je ne pense pas que nous devions nous concentrer sur eux. Il s’agit plutôt de nous, de ce que nous allons faire.»

Ce mercredi en conférence de presse, l’ancien mancunien Nemanja Matic qui joue désormais à l’OL a ensuite massacré le portier camerounais : «Il faut avoir de la confiance pour dire ça. C’est bien Onana qui a dit ça ? Je respecte tout le monde, mais lorsqu’on est un des plus mauvais gardiens de Manchester United, il faut faire attention à ce qu’on dit. Si c’était David De Gea, Peter Schmeichel ou Edwin van der Sar qui avait dit ça, je me poserais des questions. Mais quand on est statistiquement l’un des pires gardiens de l’histoire moderne de Manchester United…Il faut accomplir des actes avant de parler.» Sur son compte twitter, André Onana a répondu à Nemanja Matic en le taclant directement : «je ne manquerai jamais de respect à un autre club. Nous savons que demain sera un match difficile contre un adversaire coriace. Nous nous concentrons sur la préparation d’une performance pour rendre nos fans fiers. Au moins, j’ai soulevé des trophées avec le plus grand club du monde. Certains ne peuvent pas en dire autant.» Une réponse où il a mis en avant la FA Cup (et la Carabao Cup 2023) qu’il a gagné l’an dernier avec Manchester United quand Nemanja Matic n’a rien remporté avec la formation mancunienne. Le milieu défensif se rappellera sûrement de ses trois Premier League obtenues avec Chelsea quand André Onana est treizième de Premier League derrière Brentford.