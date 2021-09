Nice-OM : l'ultra niçois qui a tenté de frapper Dimitri Payet s'explique

Ultra de la Populaire Sud de Nice présent lors des échauffourées menant à l'arrêt de la rencontre entre Nice et l'OM le 22 août dernier, Tony C. a reconnu lors de son audition devant la police être entré sur le terrain de l'Allianz Riviera avant de s'en prendre à plusieurs joueurs marseillais. Dans l'attente de son procès qui se déroulera le 22 septembre prochain, celui qui est pour l'heure interdit de stade partout en France a tenu à livrer sa version des faits dans des propos relayés par le quotidien L'Equipe. Un geste que le principal intéressé semble regretter...

La suite après cette publicité

«Il s'est mis (ndlr : Dimitri Payet) à lancer des projectiles dans le public. Avec ces projectiles, j'ai vu qu'il avait touché un spectateur dans la tribune. Je pense que c'est cela qui a déclenché la suite. (...) Tout le monde a vu rouge. Il y a eu un mouvement de foule. Tout le monde s'est bousculé. Certains ont enjambé les palissades et ont voulu aller sur le terrain. (...) J'ai fait partie de ce mouvement. Quand j'ai vu Payet balancer les projectiles, j'ai vu rouge, mais je me suis directement rendu compte que c'était une bêtise. (...) Je voulais demander des explications, mais pas forcément la violence. (...) Une fois sur le terrain, j'ai vu trois joueurs marseillais arriver devant moi, Payet, Gerson et Kamara. J'ai mis mon pied pour les repousser et après, je me suis échappé directement. Je ne voulais pas faire mal. Un joueur de Nice m'a écarté. Je me suis rendu compte que c'était une connerie. J'ai touché Gerson, j'en suis sûr. Il était devant Payet et je l'ai touché avec mon pied. Par contre, je ne voulais pas frapper quiconque. C'est un mauvais réflexe. Je m'en suis rendu compte aussitôt. Je suis reparti en tribune, je ne voulais pas que ça aille plus loin, mais je savais que j'avais fait une connerie. (...) Je me suis d'autant plus aperçu de ma connerie quand j'ai vu le soir même sur La chaîne L'Equipe que j'étais en gros plan pour le tirage, le lendemain.» Un mauvais réflexe que Tony C. risque de regretter un long moment...