Chelsea va encore claquer 50 millions sur un attaquant de Premier League

En Premier League, lors du mercato, on ne parle que de Chelsea. Il faut dire que le club londonien, depuis le rachat par le milliardaire américain Todd Boehly, a dépensé une fortune. Au total, les dépenses s’élèvent d’ailleurs à plus d’un milliard d’euros avec l’arrivée d’une vingtaine de joueurs. Pourtant, ce recrutement XXL depuis plusieurs mercatos n’a pas permis à Chelsea de redevenir compétitif. Au contraire.

Le club est, en effet, marqué par une instabilité assez déconcertante depuis plusieurs saisons et aucun entraîneur (et ils se sont succédé de Thomas Tuchel à Graham Potter en passant par Frank Lampard et Mauricio Pochettino) n’a réussi à remettre Chelsea sur de bons rails. Malgré un effectif composé de stars ou de jeunes talents, l’équipe ne parvient pas à monter en puissance et à gagner en continuité. Cette saison, Chelsea n’a pu finir qu’à la sixième place de Premier League. Et si l’on regarde de plus près, depuis l’arrivée de Blue&Co, aucune recrue n’a su réellement s’imposer dans l’équipe. Cole Palmer, auteur d’une grosse saison, semble être la seule exception.

Chelsea va encore casser sa tirelire

Suffisant pour faire changer de stratégie la direction du club ? Pas vraiment. Cet été encore, Chelsea va se montrer très actif sur le marché des transferts et a déjà enregistré l’arrivée libre du défenseur Tosin Adarabioyo. Un de plus. Et à en croire la presse anglaise, le secteur offensif va encore être renforcé. Selon The Sun, qui relaye des informations du média colombien En La Jugada RCN, Chelsea a trouvé un accord avec Aston Villa pour le transfert de Jhon Durán. L’international colombien devrait débarquer contre un chèque de 50 millions d’euros. Il a inscrit 8 buts en 49 matches avec la formation d’Unai Emery.

Il ne manque qu’un accord contractuel entre le joueur de 20 ans et les Blues qui étaient déjà intéressés par son profil en janvier dernier. L’idée est de permettre à Enzo Maresca, nouveau coach de Chelsea, d’avoir le choix sur le front de l’attaque. Le buteur colombien sera en concurrence avec Nicolas Jackson au poste de numéro 9. Ce dossier pourrait d’ailleurs aboutir avant le début de la Copa América. Chelsea pourrait donc encore casser sa tirelire pour un attaquant pas vraiment confirmé. Et cela a de quoi laisser perplexe certains supporters du club sur les réseaux sociaux…