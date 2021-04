PSG-Bayern | Streaming : comment regarder le match en direct

Après avoir terrassé le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et battu le Bayern Munich chez lui à l’Allianz Arena (3-2), le PSG est en position idéale et possède 95 % de chances de passer en demi-finale si l’on se fie aux statistiques de la C1. Mais le club de la capitale aura fort à faire puisqu'il est clairement en difficulté au Parc des Princes quant il s’agit d’affronter un cador de Ligue 1 ou européen. Ce duel entre deux mastodontes européens est forcément très attendu et déterminant quant à la qualification pour le dernier carré de la compétition continentale. Ce choc, c’est aussi l’affrontement entre l’armada française du club bavarois à savoir Lucas Hernandez, Benjamin Pavard et Kingsley Coman et le duo infernal du PSG Mbappé-Neymar qui avait fait très mal au club allemand avec 2 buts pour l’attaquant français et 2 passes décisives pour la star brésilienne. Et pour cette rencontre retour des 1/4 de finale de la Ligue des Champions, le club francilien devra faire sans Marquinhos, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi, blessés. Marco Verratti et Alessandro Florenzi seront de retour, mais devraient prendre place sur le banc. Le club de Munich n’est guère mieux loti puisque Corentin Tolisso, Robert Lewandowski et Douglas Costa sont blessés tandis que Serge Gnabry est lui aussi positif à la COVID.

Du côté du PSG, Mauricio Pochettino alignera son traditionnel un 4-2-3-1 avec un trio offensif de feu Di Maria-Neymar-Mbappé. Sans Verratti au milieu de terrain, Paris tentera de maîtriser le milieu grâce à sa doublette Leandro Paredes (de retour de suspension)-Idrissa Gueye pendant que la paire Danilo Pereira-Kimpembe protégera les cages du mur Keylor Navas, qui avait écœuré l’attaque du Bayern au match aller. Quant au coach allemand du club bavarois Hansi Flick, il devra une fois encore aligner un 4-2-3-1 avec Eric Maxim Choupo-Moting puisque Robert Lewandowski est encore forfait. L’ancien Parisien, auteur d’un but à l’aller, sera approvisionné en ballons par le tandem de feu Coman-Sané. Thomas Muller apportera de son côté sa hargne. Une chose est sûre, c'est un grand match qui est attendu ce soir au Parc des Princes de Paris.

Et comme vous en avez l'habitude depuis plusieurs mois, il va falloir, une fois de plus, continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus, Téléfoot La Chaîne ou sur beIN Sports. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété de SFR jusqu’en juin 2021 avant le retour sur le marché de la chaîne cryptée et de la chaîne qatarie. Depuis l’arrêt de la chaîne de Mediapro, il faudra donc suivre la rencontre opposant le Bayern au PSG sur RMC Sport 1 ce mardi soir à 21h. Spectacle garanti sur le pré pour cette rencontre vitale quant à l'avenir de la formation présidée par Nasser Al-Khelaïfi dans la coupe aux grandes oreilles.

Regarder le match de foot PSG-Bayern en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre des ¼ de finale retour de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. En effet, la chaîne de télévision qui appartient au groupe Altice peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis plus de 60 ans. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce nouvel affrontement franco-allemand ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G.

Votre abonnement sera actif immédiatement, de quoi profiter à la dernière minute de cette soirée foot ou alors du multiplex Champions League avec l'autre confrontation anglo-portugaise Chelsea vs FC Porto.

Comment regarder le streaming PSG-Bayern Munich ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Bayern Munich vs PSG directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre prestigieuse installé tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une connexion 4G efficace. Un choc européen qui sera arbitré par l’expérimenté Antonio Daniele Orsato. L'arbitre italien de 45 ans est un habitué de la Ligue des Champions (34 matches à son actif) et a croisé le club parisien à plusieurs reprises. Et la dernière fois ne va pas rappeler un bon souvenir aux joueurs du PSG et à ses supporters. C’est lui qui arbitrait la finale de la dernière Ligue des Champions entre les deux équipes, remportée par le Bayern Munich (1-0). La bande à Neymar espère forcément une meilleure issue ce soir aux environs de 23h.

