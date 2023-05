Carlos Tévez détruit le PSG

La suite après cette publicité

L’incendie Lionel Messi n’a toujours pas été éteint en Argentine. Alors que la Pulga s’est vue être sanctionnée par le club parisien après son voyage polémique en Arabie saoudite lundi dernier, de nombreux internationaux ou ex-internationaux argentins sont montés au créneau pour défendre leur champion du monde. Après Mario Kempes ou encore Javier Mascherano ces derniers jours, Carlos Tévez est lui aussi sorti du bois pour dézinguer le PSG.

«Que ce soit à cause de la Coupe du Monde ou autre chose, le PSG ne peut pas traiter un joueur comme lui de cette façon. J’ai joué contre le PSG quand j’étais à Manchester United et ils étaient en milieu de tableau, rembobine l’ancien international argentin sur les antennes de TyC Sports (l’Argentin n’a pourtant jamais affronté le PSG en compétition officielle dans sa carrière, ni avec Manchester City ou Manchester United, ndlr). On peut dire mille choses sur un club qui ne s’est pas occupé de lui dès le premier instant où il est arrivé, parce que c’est ce qui s’est passé. S’ils me disaient, en tant que champion du monde, que je devais m’excuser d’avoir voyagé pendant mon absence, alors j’irais à Rosario et je resterais là à boire. Ce sont eux qui devraient s’excuser, mais Messi fait passer le club avant tout. Chapeau à lui.»

